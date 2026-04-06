България

Приемно семейство е готово да вземе двете деца от Ямбол

Децата са в добро здраве, независимо от това, че са настанени в две приемни семейства

6 април 2026, 15:05
Приемно семейство е готово да вземе двете деца от Ямбол
Източник: БТА

И ма приемно семейство, което е готово да приеме двете деца от Ямбол заедно, което е изключително важно, за да се запази емоционалната връзка между тях, каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Припомняме, че двете деца бяха изведени от дома им след опасна ситуация с едно от тях.

Хасан Адемов участва в откриването на Националната инициатива „Приеми ме“ за популяризиране на приемната грижа, която е съвместен проект на Българската телеграфна агенция и Агенцията за социално подпомагане.

"Децата са в добро здраве, независимо от това, че са настанени в две приемни семейства. Изработен е график са свиждания между двете деца. В момента се издирват близки и познати на децата, тъй като по Закона за закрила на детето това е първата стъпка, ако те се съгласят децата да бъдат настанени при тях, това ще бъде приетата мярка", посочи социалният министър.

Детето, което увисна от осмия етаж в Ямбол, е настанено в приемно семейство

"Успоредно с търсенето на възможност за настаняване на децата се работи и с родителите по отношение на техния родителски капацитет и условията на живот в семейството, защото няма по-важна грижа от семейната грижа в домашна обстановка", каза той.

Във връзка с предложенията на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за въвеждане на мерки за подпомагане на българските домакинства и бизнес, министър Адемов заяви, че все още не е получил официално тези предложения и ги познава само от медиите.

"Още тази сутрин с екипа на Министерството на труда и социалната политика се събрахме и съм възложил на зам.-министрите и директорите на дирекции да се запознаят с предложенията, засягащи социалната политика, да бъде извършен анализ и евентуално да бъдат оценени като финансова рамка, за да можем да ги коментираме, когато ги получим", отбеляза Адемов.

Родителите на момчето от 8-ия етаж в Ямбол: Съжаляваме, ще се борим и за двете си деца

"Може би до края на деня ще ги получим официално и ще ги коментираме и в рамките на Министерския съвет, а ако се наложи и на заседание на Народното събрание. Има предложение за свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да може да бъде изчистена тази тема до Великден", добави той.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Приемна грижа Деца от Ямбол Хасан Адемов
Приемно семейство е готово да вземе двете деца от Ямбол

Приемно семейство е готово да вземе двете деца от Ямбол

,

.

