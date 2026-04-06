„Не остарявай, любов“: Отиде си големият Михаил Белчев, Илияна Йотова с трогателни думи

З агубихме Михаил Белчев, толкова богата личност, чието многолико изкуство беляза културния живот на страната, беляза всеки един от нас. Творбите му се преживяват като лични. Дълбоката душа на славния артист, от която бликаше извор от лирика, сюжети, мелодии, песни, изразяваше емоциите ни, вдъхваше смелост и вяра в живота, в любовта, в човека.

Това заявява държавният глава Илияна Йотова в съболезнователния си адрес по повод кончината на обичания от поколения певец, композитор и поет Михаил Белчев.

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

„Не остарявай, любов“ – зовът на Михаил Белчев е послание отвъд времето, подчертава президентът и посочва, че за нас, пленниците на неговия безмерен талант, забележителното му творчество никога няма да остарее. „Ще го пазим в свидните кътчета на сърцата си, защото изразява нашите най-съкровени чувства“, допълва Илияна Йотова.

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

По думите на държавния глава Михаил Белчев успя да съгради света на общочовешкия идеал. „Ще си спомняме големия творец в тишината между песните, които ще продължим да слушаме, и в топлата прегръдка на стиховете му“, заявява президентът.