„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

Политически трус във Вашингтон: Демократи и експерти настояват за спешно задействане на 25-ата поправка и отстраняване на Доналд Тръмп. След нецензурните заплахи към Иран, кабинетът е под натиск да обяви президента за неспособен да изпълнява дълга си

6 април 2026, 10:55
П резидентът Доналд Тръмп предизвика вълна от остри реакции в неделя, след като публикува ултиматум към Иран в социалната мрежа Truth Social. Той заплаши с удари по ключови обекти от инфраструктурата на страната, ако Техеран не отвори незабавно Ормузкия пролив – критична точка за глобалните енергийни доставки.

„Вторник ще бъде денят на електроцентралите“

В поста си Тръмп използва нецензурен език и директни заплахи:

„Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете, събрани в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно досега!!! Отворете ши*ания пролив, луди ко*елета, или ще живеете в ада – САМО ГЛЕДАЙТЕ! Хвала на Аллах“, написа той.

Реакцията във Вашингтон беше мълниеносна. Критици предупредиха, че подобен език ескалира конфликта и сигнализира за възможни атаки срещу цивилна инфраструктура, което може да се тълкува като военно престъпление.

Политическа буря и искания за отстраняване

Докато съюзници като сенатор Линдзи Греъм защитиха президента, заявявайки, че той е „смъртоносно сериозен“, демократите реагираха остро:

Чък Шумър описа Тръмп като „беснеещ луд“, който заплашва с военни престъпления и отчуждава съюзниците на САЩ.

Бърни Сандърс нарече посланието „бълнуване на опасен и психически нестабилен индивид“.

Марджъри Тейлър Грийн, бивш съюзник на Тръмп, също се разграничи, заявявайки, че той е „полудял“.

Напрежението е толкова голямо, че някои конгресмени, сред които Крис Мърфи и Ясамин Ансари, призоваха кабинета да задейства 25-ата поправка от Конституцията, която позволява отстраняването на президента от длъжност, ако той не е в състояние да изпълнява задълженията си.

Белият дом все още не е излязъл с официален коментар. Скандалът засенчи новината от събота за успешното спасяване на изчезнал американски пилот в Иран, което за кратко бе обединило двете политически страни.

„Психически нестабилен“

Сенаторът демократ Крис Мърфи призова министрите да се консултират с конституционни юристи още днес. „Той вече уби хиляди. Ще убие още хиляди. Постът му е напълно, абсолютно безумен“, написа Мърфи, визирайки цивилните жертви в конфликта с Иран, които според международни организации вече надхвърлят 3500 души.

Бившият кореспондент на CNN в Белия дом Джон Харууд беше още по-категоричен: „25-ата поправка е написана точно за такива ситуации. Тръмп не може да мисли трезво и не може да функционира като президент“.

Какво представлява 25-ата поправка?

Приета след убийството на Кенеди през 1963 г., поправката е предвидена за случаи на медицинска спешност или неспособност на лидера да изпълнява задълженията си. Раздел четвърти позволява на вицепрезидента и мнозинството от кабинета да обявят президента за „неспособен да упражнява правомощията си“, прехвърляйки властта незабавно.

Война на думи и риск от световен конфликт

Напрежението ескалира рязко, след като САЩ и Израел ликвидираха върховния лидер на Иран Аятолах Али Хаменей на 28 февруари. Иран отвърна с масирани удари, а Ормузкият пролив – през който преминава една пета от световния петрол – се превърна в залoжник на конфликта.

Реакцията на Техеран на последния пост на Тръмп не закъсня. Иранското посолство в Тайланд публикува остро изявление: „Разбираме, че сте кръвожадна империя в упадък, но не е нужно да показвате непълноценността си с такъв език. Името на Аллах е твърде свято за вашата нечиста уста“.

Криминална небрежност?

Критиците на Тръмп, сред които и професор Адам Кокран, твърдят, че ако кабинетът не действа сега, това е „криминална небрежност“, която ще завлече света в Трета световна война. Междувременно поддръжниците на Тръмп припомнят, че подобни призиви имаше и към Джо Байдън заради напредналата му възраст, подчертавайки, че и двамата лидери са поставили рекорди за най-възрастни президенти в историята на САЩ.

Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп Иран Ормузки пролив военни заплахи 25-а поправка политически скандал САЩ глобални енергийни доставки ултиматум психическа нестабилност
