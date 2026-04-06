„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

П резидентът Доналд Тръмп предизвика вълна от остри реакции в неделя, след като публикува ултиматум към Иран в социалната мрежа Truth Social. Той заплаши с удари по ключови обекти от инфраструктурата на страната, ако Техеран не отвори незабавно Ормузкия пролив – критична точка за глобалните енергийни доставки.
„Вторник ще бъде денят на електроцентралите“
В поста си Тръмп използва нецензурен език и директни заплахи:
„Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете, събрани в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно досега!!! Отворете ши*ания пролив, луди ко*елета, или ще живеете в ада – САМО ГЛЕДАЙТЕ! Хвала на Аллах“, написа той.
Реакцията във Вашингтон беше мълниеносна. Критици предупредиха, че подобен език ескалира конфликта и сигнализира за възможни атаки срещу цивилна инфраструктура, което може да се тълкува като военно престъпление.
Политическа буря и искания за отстраняване
Докато съюзници като сенатор Линдзи Греъм защитиха президента, заявявайки, че той е „смъртоносно сериозен“, демократите реагираха остро:
Чък Шумър описа Тръмп като „беснеещ луд“, който заплашва с военни престъпления и отчуждава съюзниците на САЩ.
Бърни Сандърс нарече посланието „бълнуване на опасен и психически нестабилен индивид“.
Марджъри Тейлър Грийн, бивш съюзник на Тръмп, също се разграничи, заявявайки, че той е „полудял“.
Напрежението е толкова голямо, че някои конгресмени, сред които Крис Мърфи и Ясамин Ансари, призоваха кабинета да задейства 25-ата поправка от Конституцията, която позволява отстраняването на президента от длъжност, ако той не е в състояние да изпълнява задълженията си.
Белият дом все още не е излязъл с официален коментар. Скандалът засенчи новината от събота за успешното спасяване на изчезнал американски пилот в Иран, което за кратко бе обединило двете политически страни.
„Психически нестабилен“
Сенаторът демократ Крис Мърфи призова министрите да се консултират с конституционни юристи още днес. „Той вече уби хиляди. Ще убие още хиляди. Постът му е напълно, абсолютно безумен“, написа Мърфи, визирайки цивилните жертви в конфликта с Иран, които според международни организации вече надхвърлят 3500 души.
Бившият кореспондент на CNN в Белия дом Джон Харууд беше още по-категоричен: „25-ата поправка е написана точно за такива ситуации. Тръмп не може да мисли трезво и не може да функционира като президент“.
Иран реагира на ултиматума на Тръмп
Какво представлява 25-ата поправка?
Приета след убийството на Кенеди през 1963 г., поправката е предвидена за случаи на медицинска спешност или неспособност на лидера да изпълнява задълженията си. Раздел четвърти позволява на вицепрезидента и мнозинството от кабинета да обявят президента за „неспособен да упражнява правомощията си“, прехвърляйки властта незабавно.
Война на думи и риск от световен конфликт
Напрежението ескалира рязко, след като САЩ и Израел ликвидираха върховния лидер на Иран Аятолах Али Хаменей на 28 февруари. Иран отвърна с масирани удари, а Ормузкият пролив – през който преминава една пета от световния петрол – се превърна в залoжник на конфликта.
Реакцията на Техеран на последния пост на Тръмп не закъсня. Иранското посолство в Тайланд публикува остро изявление: „Разбираме, че сте кръвожадна империя в упадък, но не е нужно да показвате непълноценността си с такъв език. Името на Аллах е твърде свято за вашата нечиста уста“.
Криминална небрежност?
Критиците на Тръмп, сред които и професор Адам Кокран, твърдят, че ако кабинетът не действа сега, това е „криминална небрежност“, която ще завлече света в Трета световна война. Междувременно поддръжниците на Тръмп припомнят, че подобни призиви имаше и към Джо Байдън заради напредналата му възраст, подчертавайки, че и двамата лидери са поставили рекорди за най-възрастни президенти в историята на САЩ.