Как да познаем опасната боя за яйца преди Великден

Т рудно е да си представим Великден без ярко оцветени яйца – един от основните символи на празника, представляващ живота и обновлението. Традиционното боядисване на яйца обаче може да бъде опасно, ако се използват неправилни бои.

Ето кои популярни „удобни“ продукти категорично не са подходящи за контакт с храна.

Опасни багрила: какво е забранено

Най-голям риск представляват нехранителните бои. Това се отнася предимно за боите за тъкани, по-специално за анилиновите. Те съдържат токсични вещества и могат да причинят отравяне.

Художествените бои са не по-малко опасни. Това са акварелни, гвашови или маслени бои, както и бои за стени или декоративни произведения.

„Черният списък“ включва също маркери, флумастери и мастила, които не са специално обозначени като „безопасни за храна“. Използването на каквито и да е багрила с неизвестен състав е друг често срещан, но рискован вариант.

Източник: iStock/GettyImages

Защо тези багрила са опасни?

Такива вещества могат да съдържат тежки метали – олово, живак или кадмий, както и токсични съединения и канцерогени. Дори ако черупката на яйцето изглежда непокътната, вредни вещества могат да проникнат вътре поради порестата ѝ структура, особено по време на готвене.

Последиците могат да бъдат сериозни, от алергични реакции и храносмилателни проблеми до остро отравяне. При редовно излагане на такива токсини могат да увредят вътрешните органи.

Безопасни ли са купените от магазина бои?

Източник: iStock/GettyImages

Специалните комплекти за боядисване на яйца, продавани в магазините, обикновено са безопасни, когато се използват правилно. Важно е да се обърне внимание на етикетирането. Продуктът трябва да е обозначен като „хранителен оцветител“ и да отговаря на стандартите за качество.

Въпреки това, дори и в този случай има нюанси. Ако яйцето има пукнатини, боята може да попадне вътре, така че е по-добре да не се ядат такива яйца. Освен това, някои хора може да имат индивидуална чувствителност към синтетични добавки.

Най-безопасните начини за боядисване

Естествените багрила са най-добрият избор. Те са не само безопасни, но и придават на великденските яйца специален вид:

Източник: iStock/GettyImages

златист или кафяв цвят се придава от отвара от лучени люспи

жълто – отвара от куркума или моркови

розово и червено – цвекло или горски плодове

синьо – червено зеле с добавка на оцет

зелено – спанак

Експертите съветват да проверявате яйцата за пукнатини преди боядисване и да избирате само доказани бои.