Свят

Красив, но смъртоносен: Гърция премахва емблематичен храст от училища и градини

Здравните власти в Атина наредиха спешно изкореняване на популярния зокум около училища и паркове. Експерти предупреждават, че емблематичният храст е силно токсичен и може да причини сърдечен арест, докато еколози се обявиха против масовото премахване

6 април 2026, 15:10
З дравните власти в Гърция искат изкореняването на растението зокум в близост до училищата заради токсичността му, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема".

Според Националната организация за обществено здраве (ЕОДИ) вечнозеленият многогодишен храст с красиви бели, жълти, червени и розови цветове, който е особено разпространен в Средиземноморския регион, представлява сериозна опасност за здравето на децата.

Растението се среща навсякъде в Гърция - в дворове, по тротоари, паркове и обществени пространства. Според експерти обаче то е токсично. Неговите листа, цветове, стебла и сок съдържат силни токсични вещества, които могат да предизвикат неразположения като гадене и повръщане. Те обаче могат да станат причина и за сериозна сърдечна аритмия, като не са изключени и опасни реакции, включително спиране на сърдечната дейност и епилептични кризи.

Токсичните вещества могат да навлязат в човешкия организъм през вдишване, през очите, през открити рани.

Според ЕОДИ децата са особено уязвими заради по-малката си телесна маса и заради по-голямата вероятност да приближат храста. От организацията посочват, че в случаи на сериозно натравяне, състоянието на пострадалия може рязко да се влоши и да се наложи спешна медицинска намеса.

ЕОДИ обръща специално внимание на пространствата, където има концентрация на деца като детски площадки, паркове, училища. Препоръката на здравните експерти е храстът да бъде изкоренен от подобни места, като съветът е зокумът да се премахне и от дворовете. До предприемането на подобни мерки ЕОДИ настоява местата със зокуми да бъдат оградени и да има специални указания, че растението е токсично.  

От министерството на здравеопазването са взели предвид указанията на ЕОДИ и са изпратили препоръка до училищата да бъдат предприети мерки за премахването на храстите, съобщава в информация по темата изданието "Нюз ин".

Специалисти геоинженери обаче алармират, че премахването на подобно растение, което е характерно за региона, би нанесло огромни екологични и финансови вреди. Данните показват, че въпреки токсичността си, случаите на натравяне са изключително малко - едва 4 на сто на 22 000 души годишно, посочва изданието.

Въпреки своята изключителна популярност и красота, зокумът (известен още като олеандър) остава едно от най-опасните декоративни растения в природата. Всяка негова част – от наситените цветове до кореновата система и дори сока – съдържа мощни сърдечни гликозиди, които в големи дози могат да бъдат фатални. Тъкмо заради този парадокс между естетика и риск, специалистите съветват градинарите и родителите да подхождат с изключително внимание, като избягват пряк контакт с очите или открити рани и задължително използват предпазни средства при подрязване на храста.

Източник: БТА, Елена Дражева    
Зокум Токсичност Деца Гърция Здравни рискове Изкореняване на зокум Училища и детски площадки Национална организация за обществено здраве Отравяне със зокум Екологични вреди
Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

„Малкълм" се завръща на екрана, но без Дюи: Защо актьорът отказа „торби с пари"

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

BTS пренаписаха историята: Албумът „Arirang" с рекорден престой на върха в САЩ

Южнокорейската сензация BTS затвърди доминацията си в САЩ, превръщайки албума „Arirang“ в най-големия си успех досега. Групата успя да задържи лидерството в „Билборд“ за втора седмица, оставяйки зад себе си новия проект на рапъра Йе (Кание Уест)

Провалът на гигантите: OpenAI погреба сделки и продукти за стотици милиарди долара

Разследване на Forbes разкрива „гробището“ от неосъществени амбиции на OpenAI – от прекратената сделка с Disney за 1 млрд. долара до застоя в проекта Stargate за 500 млрд. Докато Сам Алтман обещава бъдещето, реалността се оказва серия от скъпи отстъпления

Новата най-висока сграда в света достига исторически етап

Джеда Тауър в Саудитска Арабия се подготвя да премине границата от 100 етажа до седмици. Архитектът Ейдриън Смит разкрива пред Newsweek, че мегаструктурата ще бъде първата в историята, висока над 1 километър, оставяйки „Бурдж Халифа“ на второ място

Явор Божанков остана без шофьорска книжка

Депутатът си признал, че не се подчинил на полицейско разпореждане

Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна

Техеран не вярва, че САЩ са готови за трайно прекратяване на огъня

Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Турският танкер Ocean Thunder премина безопасно през блокирания от Техеран воден път, съобщиха от Анкара. Още 12 кораба и 156 моряци остават в близост до зоната на конфликта, докато светът следи със затаен дъх всяко преминаване през критичния проток

Не пропускайте това сутрин! Ще ви бъде трудно през деня

Сутрин без закуска изглежда като нещо дребно за мнозина, но тялото може да пострада много. Тогава една обикновена работна сутрин може да се превърне в борба с умора, раздразнителност и постоянни мисли за храна

Първа сърдечна трансплантация за годината в УМБАЛ „Света Екатерина"

Донорът е 43- годишна жена

„Никога не съм срещала това чудовище": Джиджи Хадид опроверга слуховете за връзка с Епстийн

Супермоделът реагира остро, след като името ѝ се появи в разсекретените файлове на покойния сексуален престъпник, отричайки всякаква връзка с него

Започна разпределението на бюлетините за изборите на 19 април

МВР осигурява охрана, а също продължава своята превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушение на изборните права

Южна Корея твърди: Ясен е наследникът на Ким Чен Ун

Многократното присъствие на Джу Е на събития, свързани с отбраната, има за цел да намали съмненията относно жена наследник и да ускори изграждането на наратив за наследяване

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

Момчето, състезател на ЦСКА, е получило сериозна травма на шийните прешлени

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

„Твоето творчество остава вечно!": Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

„Твоето творчество остава вечно!“: С тези думи Примата Лили Иванова се преклони пред паметта на поета Михаил Белчев. България скърби за един от най-големите си артисти, чиито песни и стихове промениха съдбата на българската музика

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България", размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

Кадри от натоварения булевард „България“ показват кола, движеща се срещу трафика. Видеото с безразсъдното шофиране предизвика гняв в мрежата и призиви към КАТ за незабавна идентификация и сурово наказание на нарушителя

