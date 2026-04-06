Свят

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Братята Тейт са обект на разследвания и в други държави

6 април 2026, 19:54
Р умънски съд отмени всички правни ограничения, наложени на инфлуенсъра Андрю Тейт и неговия брат, които са разследвани по подозрения за трафик на хора.

Адвокатите на Тейт предоставиха на АФП копие от решението на съда в Букурещ, с което „се отменя превантивната мярка съдебен контрол“.

Нито съдът, нито прокуратурата са коментирали решението, което също така задължава държавата да поеме съдебните разноски.

39-годишният Тейт, който има британско и американско гражданство, разполага с близо 11 милиона последователи само в платформата X.

Румънските власти разследват братята от 2022 г. по обвинения, че са подвеждали жени, включително непълнолетни, с цел сексуална експлоатация.

Прокуратурата твърди, че те са въвличали жертвите в привидно истински връзки, след което са ги принуждавали да участват в порнографски видеа. Срещу Андрю Тейт има и обвинение за изнасилване.

Първоначално двамата бяха задържани за няколко месеца, след което преминаха под домашен арест, а по-късно – под по-леки мерки, позволяващи им да пътуват в чужбина.

Процесът в Букурещ се забави заради процедурни нередности.

Братята са обект на разследвания и в други държави. През март британската полиция съобщи, че е възобновила разследване за изнасилване и сексуално насилие срещу Андрю Тейт за периода 2014–2015 г.

