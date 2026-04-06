„Малкълм“ се завръща на екрана, но без Дюи: Защо актьорът отказа „торби с пари“

Е рик Пер Съливан, който изигра по-малкия брат на Малкълм – Дюи, е отказал „торби с пари“, за да участва в продължението на Disney+, според неговата екранна майка Джейн Качмарек. Вместо това бившата детска звезда, която сега е на 34 години, се е посветила на науката. Той следва магистърска степен по викторианска литература в Харвард и упорито избягва публичното пространство, съобщава Page Six.

„Той изучава Дикенс и е невероятен студент“, сподели Качмарек пред The Guardian. „Предложиха му огромни суми, за да се върне, но той просто каза: „Не, благодаря“.

Какво да очакваме от новите епизоди?

Възраждането на сериала ще се състои от четири епизода и събира отново Франки Мюниц (Малкълм), Брайън Кранстън и Джейн Качмарек в ролите на родителите Хал и Лоис. Крис Мастърсън и Джъстин Бърфийлд също се завръщат като по-големите братя Франсис и Рийс. Историята този път проследява вече порасналия Малкълм, който отглежда собствена дъщеря.

В интервю за The Post от ноември 2025 г., Мюниц разкри, че Съливан е „много щастлив в живота, който е изградил извън развлекателната индустрия“.

„Той взе решение, че не иска да се връща към това – което ние напълно уважаваме“, каза актьорът, добавяйки, че никой от екипа не е искал да го принуждава да прави нещо против волята си. „Имахме неговата благословия още от първия ден да запазим ролята в шоуто и да изберем друг актьор. Надявам се хората да не са твърде разочаровани, че той не се завърна, но това беше негов личен избор.“

‘Malcolm in the Middle’ star rejected ‘buckets of money’ to return for reboot https://t.co/QmSTZ9Fq6n pic.twitter.com/fBsMDF0chm — Page Six (@PageSix) April 5, 2026

Живот извън светлините на прожекторите

Ерик Пер Съливан участваше в „Малкълм“ от 2000 до 2006 г. Той не се е снимал във филм от 2010 г., когато за последно се появи в криминалния трилър „Twelve“, и оттогава на практика изчезна от публичното око.

През април 2025 г. Съливан беше заснет на публично място за първи път от 18 години, когато бе забелязан да излиза от дома си в Бостън, за да си купи кафе. В крайна сметка ролята на порасналия Дюи в продължението бе поверена на актьора от сериала „Фарго“ Калeб Елсуърт-Кларк.

Идеята за продължението

„Започнахме да говорим за рестарт на сериала преди повече от десет години“, сподели още Мюниц. „Брайън Кранстън пое инициативата в придвижването на проекта. В началото двамата с него изпратихме имейли на всички, за да проверим дали биха проявили интерес.“

Още тогава е станало ясно, че Ерик няма да бъде част от проекта, но въпреки липсата му, екипът е решен да зарадва феновете с новия мини-сериал, озаглавен „Life’s Still Unfair“ („Животът все още е несправедлив“).