Разследват отравяне на кучета и обесване на котка

С лужители на полицейските управления във Велико Търново и Елена работят по сигнал за причиняване на смъртта на две кучета и котка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в областния град.

Вчера следобед в Районното управление в Елена е получен сигнал за две отровени кучета в стопанска постройка на имот в село Константин. На мястото е извършен оглед.

Същия ден в Районното управление във Велико Търново е получен сигнал за намерена обесена котка пред входната врата на жилище в село Арбанаси.

По двата случая са започнати досъдебни производства.

Мъж на 31 години от село Гърмен е задържан със заповед до 24 часа, след като е установен да влачи куче с товарен автомобил по булевард „Гоце Делчев“ в Гоце Делчев, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Сигнал за случая е подаден на 3 април в Районното управление в града, след като в интернет пространството е разпространен видеоклип, на който се вижда как товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“ влачи куче, вързано с въже, информират от полицията. Полицейските служители са установили водача на автомобила, който е задържан за срок до 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура, а работата продължава.

От полицията информират и за друг случай, свързан с намерено мъртво куче. В обедните часове на 5 април е получен сигнал, че в местността „Мело“, в землището на село Горно Драглище, община Разлог, е открито мъртво куче без установена порода. По случая е образувано досъдебно производство. Причините за смъртта на животното са в процес на установяване.