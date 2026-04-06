Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

6 април 2026, 21:11
Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че издирват кой е казал на медиите за втория пилот, свален в Иран.

Тръмп подчерта, че властите се опитват да идентифицират лицето, което е "подало" информация, че втория пилот на сваления F-15E се намира на иранска територия, след като първия е бил спасен.

САЩ доказа "въздушното си господство": Спасен е вторият пилот на сваления F-15 над Иран

Разкриването на информацията е застрашило живота на летеца и успеха на спасителната мисия. Първоначално Иран смяташе, че е свалил изтребител F-35, който има само един пилот.

Тръмп подчерта, че иранските власти не са били наясно със състоянието на втория пилот и разкриването на информацията е направило спасителната операция "много по-трудна".

Властите в САЩ ще поискат от медийната компания, публикувала информацията, да разкрие самоличността на източника.

Иран свали изтребител F-15, друг самолет падна до Ормуз, ударени са 2 хеликоптера

"Търсим много усилено да открием този подал информацията", посочи Тръмп: "Смятаме, че ще можем да го открием, защото ще се обърнем към медийната компания, която я е публикувала, и ще кажем: "Национална сигурност – предайте го или отидете в затвора."

Освен това Тръмп отчете, че повече от 170 американски военни самолета са били използвани при операциите за спасяване на двамата пилоти, предаде АФП.

Общо 21 самолета са участвали в първата мисия и още 155 – във втората. Президентът на САЩ добави, че два транспортни самолета са затънали в пясъка и е трябвало да бъдат унищожени на място.

Източник: Al Jazeera, AFP    
