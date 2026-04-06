Любопитно

BTS пренаписаха историята: Албумът „Arirang“ с рекорден престой на върха в САЩ

Южнокорейската сензация BTS затвърди доминацията си в САЩ, превръщайки албума „Arirang“ в най-големия си успех досега. Групата успя да задържи лидерството в „Билборд“ за втора седмица, оставяйки зад себе си новия проект на рапъра Йе (Кание Уест)

6 април 2026, 14:54
Източник: БТА/АП

Г рупа BTS за втора поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Южнокорейската кей-поп формация запазва първенството си с албума Arirang, от който в САЩ за едноседмичния период на отчитане са продадени 187 000 еквивалентни единици. 

Миналата седмица BTS дебютираха на първо място с продадени 641 000 албумни еквивалентни единици, отбелязвайки най-високите продажби през годината досега. 

С втората си седмица начело Arirang вече е албумът на BTS, задържал се най-много седмици начело в класацията Билборд 2000. Останалите им шест албума, оглавявали чарта, са прекарвали по една седмица на върха му.

Второ място заема рапърът Йе, известен преди като Кание Уест, със 152 000 продадени еквивалентни единици от новия му албум Bully. Това е 14-ия албум на изпълнителя, който намира място в Топ 10 на Билборд 200.

През седмицата, когато Bully излезе на музикалния пазар, Йе организира първия си голям концерт в САЩ от почти пет години. 

При новата седмична подредба певицата и авторка на песни Мелани Мартинес заема третото място с 84,000 продадени еквивалентни единици от албума Hades. Мартинес за четвърти път класира свой албум в Топ 10.

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от кънтри певеца Морган Уолън с I'm the Problem (76 000 продадени еквивалентни единици) и рапъра Ийт с ADL (57 000 продадени еквивалентни единици).

 

Източник: БТА/Елена Христова    
BTS Билборд класации музикални албуми продажби на музика Arirang Йе Мелани Мартинес музикални изпълнители първо място
