Започва Страстната седмица, Велики понеделник е

Тя е последната седмица от земния живот на Иисус Христос

6 април 2026, 07:05
Вениамин: Страхът да остана без средства е най-голямата ми травма

Вениамин: Страхът да остана без средства е най-голямата ми травма
Мисията „Артемис II": НАСА показа още кадри, заснети от Космоса

Мисията „Артемис II”: НАСА показа още кадри, заснети от Космоса
Учените по следите на Мапингуари – звярът, който не трябва да съществува

Учените по следите на Мапингуари – звярът, който не трябва да съществува
Макс от Hell's Kitchen: Храня се само веднъж на ден и то с определени храни! (ВИДЕО)

Макс от Hell’s Kitchen: Храня се само веднъж на ден и то с определени храни! (ВИДЕО)
Пламена за "Капките" и пътя от училищната сцена до големите концерти

Пламена за ”Капките” и пътя от училищната сцена до големите концерти
Маргарита от Hell's Kitchen: Бях бясна, защото никой от участниците не ме приемаше! (ВИДЕО)

Маргарита от Hell’s Kitchen: Бях бясна, защото никой от участниците не ме приемаше! (ВИДЕО)
Темпераментната Маргарита напусна Hell's Kitchen

Темпераментната Маргарита напусна Hell’s Kitchen
Симона от Hell's Kitchen: Влязох в предаването, за да се уча от шеф Ангелов, а не за да ставам инфлуенсър! (ВИДЕО)

Симона от Hell’s Kitchen: Влязох в предаването, за да се уча от шеф Ангелов, а не за да ставам инфлуенсър! (ВИДЕО)

З апочващата от днес седмица се нарича „Страстна“ заради припомнянето на страданията и кръстната смърт на Иисус Христос („страст“ е старинна българска дума за страдание). Поради величието на тези събития седмицата и дните в нея се наричат също „велики“. А от усилените молитви в тези дни, когато вярващите ходят и сутрин, и вечер на богослужения, е произлязло и народното име на седмицата като „молбената неделя“.

От Лазарова събота започна припомнянето на събитията от последните земни дни на Спасителя Иисус Христос:

възкресяването на Лазар, заговора за убийството на Иисус, тържественото Му влизане в Йерусалим. А във Велики понеделник в богослужебните песни се слуша описан случаят от Стария Завет с еврейския патриарх Йосиф, когото родните му братя продали като роб в Египет. Той е един от най-ранните предобрази на Христос, Който също бил предаден от хората, не понесли Неговото присъствие сред себе си, а накрая дори Го убили.

От новозаветните поучения в този ден ни се предлага притчата на Христос за безплодната смокиня - символ на душата,

която не дава духовен плод, защото липсват усилия и старания за нейното плодородие.

Редът и съдържанието на богослуженията през тази седмица са неповторими, създадени тъкмо за всеки един ден на Страстната седмица.

Като се начене от неделя вечер, след обичайната вечерна, в началото на нощта се отслужва утринната за понеделник, на която се пее песента "Ето, Женихът идва". Затова и богослужението се нарича "Последование на Жениха", т.е. Христос, оприличаван на младоженец на невестата - Църквата.

Припомня се притчата за десетте девойки и се препоръчва примерът на петте разумни от тях, които били готови да срещнат Младоженеца Христос. Това се служи в навечерието на първите три дни, а сутрин се отслужва така наречената литургия на преди осветените дарове.

В българската домашна православна традиция всеки от дните на Страстната седмица се отбелязва по особен начин:

  • Първите 3 дни (Велики понеделник, Велики вторник и Велика сряда) са отредени за разтребване вкъщи, като на рутинната дейност се придава и символично пречистващ характер – прави се за здраве;
  • На Велики четвъртък се спазва строга забрана за работа, боядисват се великденските яйца;
  • На Велики петък (наричан още Разпети петък) в Западна България се украсяват боядисаните яйца с различни мотиви. Ходи се на църква и се минава под масата 3 пъти за здраве;
  • На Велика събота обикновено се месят и пекат обредните великденски хлябове;
Източник: БГНЕС, БТА/Проф. Иван Желев    
