Арестуваха в България шейх от кралската фамилия на ОАЕ

6 април 2026, 16:57
Източник: EPA/БГНЕС

З адържаха в България шейх от кралската фамилия на Обединените арабски емирства, научи NOVA. Арестуваният е братовчед на сегашния крал и внук на първия шейх на емирствата. 

Софийски градски съд (СГС) задържа за срок до 40 дни KH.Z.A., гражданин на Обединени арабски емирства (ОАЕ) след искане на Софийска градска прокуратура (СГП), образувано по Законa за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА). Задържаният е обявен за международно издирване с цел екстрадиция и арест по искане на Интерпол ОАЕ – Абу Даби, въз основа на червен бюлетин от 1 декември .2025 г., съобщава държавното обвинение.

С постановление от събота на прокурор при Върховна касационна прокуратура, чуждият гражданин е задържан за срок до 72 часа.

Спрямо KH.Z.A. е издадена национална заповед за арест от прокурора на Дубай, ОАЕ с цел изтърпяване на присъда от съда на ОАЕ – Дубай за  злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263,37 дирхами. (4 893 289 евро - бел ред.)

Деянието, за което е осъден KH.Z.A., съответства в най-голяма степен на злоупотреба с чуждо имущество в българския Наказателен кодекс, което е наказуемо с лишаване от свобода в размер до 3 години и глоба, а ако се касае за значителни или невъзстановени щети, наказанието е лишаване от свобода до 5 години и глоба.

Също така извършеното престъпление съответства и на присвояване на чуждо имущество, което е наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 6 години, а ако обсебването е в големи размери, е предвиденото наказание е от 3 до 10 години.

На KH.Z.A. е наложена и забрана да напуска пределите на България.

В СГП освен постъпилите данни за издадена валидна национална заповед за арест, от страна на съдебните власти на ОАЕ е декларирано намерение за последващата екстрадиция на чуждия гражданин.

От изложените фактически обстоятелства и оперативни данни на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР – София е установено, че арабският гражданин, осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като същият е пребивавал в няколко държави, разположени на различни континенти.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Източник: NOVA, Prb.bg    




