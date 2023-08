Осъдиха рапъра Тори Лейнз на 10 г. затвор за стрелбата по изпълнителката Меган Тий Сталиън

К анадският рапър Тори Лейнз е осъден за това, че е прострелял в крака американската изпълнителка Меган Тий Сталиън по време на пиянски спор след холивудско парти. Лейнз беше осъден във вторник на 10 години затвор.

Съдията от Лос Анджелис произнесе присъдата, след като чу как Лейнз е наредил на хип-хоп звездата "Танцувай, к*чко", докато стрелял по нея няколко пъти.

Присъдата е произнесена след осъждането на Лейнз през декември за нападение с полуавтоматично огнестрелно оръжие, използване на огнестрелно оръжие с груба небрежност и носене на заредено, нерегистрирано огнестрелно оръжие в превозно средство.

Прокурорите поискаха 13-годишна присъда, като твърдяха, че Лейнз е причинил физически и емоционални щети на изпълнителката на "WAP".

