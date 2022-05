Осъдиха рапъра Кид Криол за убийство на бездомник в Ню Йорк

А мериканският рапър Кид Криол е осъден на 16 години за убийството на бездомник на улица в Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес.

Музикантът, който е основател на групата "Grandmaster Flash and the Furious Five", пробол до смърт с нож за месо 55-годишния Джон Джоли. Инцидентът е станал в центъра на Манхатън през август 2017 г.

62-годишният изпълнител, роден с името Натанаил Глоувър, беше признат за виновен по обвинение в непредумишлено убийство миналия месец, а сега беше произнесено наказанието.

Прокуратурата обвини певеца, че се разгневил и атакувал Джон Джоли, след като го помислил за хомосексуалист и бил ударен от него. След нападението с ножа, Глоувър се върнал на намиращото се наблизо свое работно място, сменил си дрехите и измил ножа на престъплението. На следващия ден той е арестуван.

Адвокатите на обвиняемия твърдяха по време на процеса, че рапърът се е почувствал застрашен, тъй като Джоли бил бездомник.

Наказанието на Крид Криол ще бъде обжалвано.

"Grandmaster Flash and the Furious Five" е създадена в края на 70-те години в Бронкс. Най-популярният сингъл на бандата е "The Message'" от 1982 г. Групата беше въведена в Залата на славата на рокендрола през 2007 г. и е първата включена рап банда.