Осъдиха убиеца на внучката на актьора Морган Фрийман на 20 години затвор.

Престъплението е извършено на 16 август 2015 година. 33-годишната Идина Хайнс е намерена мъртва в дома си в Ню Йорк.

Тогава медиите съобщиха, че приятелят ѝ Ламар Девънпорт е нанесъл по нейното тяло 25 прободни рани. Рапърът Девънпорт казал пред пристигналите полицаи, че е екзорсист, който се опитвал да прогони дявола от жертвата си.

Адвокатите му успяха да убедят съда, че по време на престъплението той се е намирал под въздействието на упойващи вещества и така обвинението срещу него беше променено от умишлено на непредумишлено убийство.

