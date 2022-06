Осъдиха Ар Кели на 30 години затвор

О съдиха на 30 години затвор американският певец Ар Кели. Той е обвинен, че е използвал известността си, за да извършва сексуални посегателства над деца и жени, пише "Би Би Си".

55-годишният R&B изпълнител бе осъден през септември миналата година в Ню Йорк за рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

