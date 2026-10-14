„Нашата нова и красива Гренландия“: Тръмп с амбиции за петрол, минерали и военни бази

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че в Гренландия се подготвя началото на „мащабно“ проучване за петрол, газ и минерали.

В изявление, публикувано в неговата платформа Truth Social, Тръмп посочи: „Мащабното проучване за петрол, газ и минерали се подготвя да започне в нашата нова и красива Гренландия“, но не предостави повече подробности, пише CBS News.

Президентът добави, че „има експерти, които твърдят, че количеството леснодостъпен петрол е далеч по-голямо от това на почти всяка друга земя където и да е по света“.

Тръмп изтъкна и ролята на Гренландия за отбраната на Съединените щати в Европа, заявявайки, че „всяка бъдеща атака“ срещу САЩ би трябвало да премине през полуавтономния остров, „където нашата отбрана рутинно ще сваля дронове, ракети или всякакви други форми на оръжие, които все още не са измислени“.

„Това ни дава време, локация и линия на видимост като никъде другаде по света!“, добави държавният глава.

Съобщението идва малко повече от четири седмици след като САЩ, Гренландия и Дания, която упражнява надзор върху територията, подписаха ново споразумение за сигурност с цел засилване на американското военно и отбранително присъствие на острова.

Това споразумение, което дава на САЩ широк достъп до въздушното пространство и територията на острова, до голяма степен е фокусирано върху използването на Гренландия за военни цели, но също така споменава добива на ресурси и „сътрудничеството в областта на минералите“ между страните, без да уточнява детайли.

Планът позволява на САЩ да разширят съществуващата космическа база „Питуфик“ - най-северната американска военна инсталация, която служи като система за ранно предупреждение за входящи ракети. Споразумението също така гласи, че САЩ могат да създадат допълнителни бази на местата, известни като Нарсарсуак и Местерсвиг, които се намират на около 950 мили една от друга. Всяка от трите страни може да предложи още „зони за отбрана“ при необходимост, подлежащи на одобрение от останалите.

Сделката, която няма краен срок на действие, също така блокира държави извън НАТО да създават бази на острова без съгласието на страните по споразумението.

Още от първия си мандат Тръмп изтъкваше стратегическото местоположение на Гренландия като една от причините за по-голям американски контрол върху полуавтономния остров и дори предложи закупуването му от Дания или използването на военна сила.

Някои индустриални експерти смятат, че минералните ресурси в Гренландия са били слабо проучени досега и че към днешна дата разходите за добив не са имали икономическа логика за частните компании.