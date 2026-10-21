Супертанкер с над 2 млн. барела петрол се запали след удар от мина край Ормузкия проток

- Иран съобщи, че супертанкер с над 2 млн. барела суров петрол се е натъкнал на мина южно от Ормузкия проток и се е запалил.
- Според иранските власти корабът е използвал неразрешен от Иран маршрут; името му не е посочено.
- Напрежението в региона повиши цените на петрола до петмесечен връх, като Брент впоследствие поевтиня до 108,23 долара за барел.
JUST IN: IRGC SAYS SUPERTANKER CARRYING OVER 2 MILLION BARRELS OF CRUDE OIL EXPLODED & CAUGHT FIRE AFTER STRIKING A NAVAL MINE SOUTH OF THE STRAIT OF HORMUZ https://t.co/gY3cpL3efc— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 20, 2026
Супертанкер, "нарушаващ разпоредбите" на Иран, се е натъкнал на мина южно от Ормузкия проток, обявиха военноморските сили (ВМС) на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, цитирани от Ройтерс.
Това е поредното по рода си съобщение през последните дни.
Петролен танкер се взриви след сблъсък с морска мина в Ормузкия проток
По-рано вчера ВМС на Корпуса вече съобщиха за два подобни случая с танкери.
Според новото изявление, цитирано от иранската агенция Тасним, супертанкерът, който е превозвал над 2 милиона барела суров петрол, се е запалил, след като се натъкнал на морска мина.
Нова ескалация в Ормузкия проток: Иран удари петролен танкер
Корабът, чието име не бе посочено, се е опитал да излезе от Ормузкия проток по "неразрешен (от Иран) южен маршрут", се отбелязва в текста.
На фона на напрежението в Близкия изток, петролът поскъпна до петмесечен връх, макар вчера сортът Брент да поевтиня с 1,2% до равнище от 108,23 долара за барел.
Iran has moved from drones to mines. Its Revolutionary Guards say a supertanker caught fire after striking a sea mine south of the Strait of Hormuz. Ship-trackers count 18 vessel attacks in two weeks — now spreading beyond Hormuz into the Gulf of Oman. Brent is at $109 a barrel. https://t.co/LLJKyDcXoK— The Power Atlas (@ThePowerAtlasHQ) October 21, 2026