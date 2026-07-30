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След един от най-силните си ръстове: Цените на петрола отново тръгнаха надолу

Пазарите следят за евентуални реални смущения в доставките от Персийския залив след новите военни удари и острата реакция на САЩ

Стела Христова Стела Христова

30 юли 2026, 09:46
След един от най-силните си ръстове: Цените на петрола отново тръгнаха надолу
Източник: iStock

Ц ените на петрола отбелязаха леко понижение по време на азиатската търговия, след като ден по-рано регистрираха един от най-силните си дневни ръстове за последните месеци. Инвеститорите анализират доколко ескалацията на конфликта ще засегне физическия износ на суровината от региона, предава NOVA.

Фючърсите на сорта „Брент“ се търгуват на ниво от 90.23 долара за барел (спад с 0.56%), докато американският лек суров петрол (WTI) поевтиня до 84.06 долара за барел (спад с 0.54%).

Тази корекция идва непосредствено след силното поскъпване в предишната сесия, когато „Брент“ скочи с близо 8%, а WTI — с над 6.5%. По този начин двата основни бенчмарка компенсираха спада от около 5%, отчитан по-рано след временно затишие във военните действия.

Петролът поскъпна до двуседмичен връх след атаки в близост до АЕЦ в ОАЕ

Новата вълна от поскъпване беше задвижена от предупреждението на американския президент Доналд Тръмп за „много тежък“ отговор спрямо Иран след ракетната атака срещу американска база в Йордания. В последствие Централното командване на САЩ потвърди за нанесени въздушни удари по десетки цели на територията на Ислямската република.

Напрежението бе допълнително засилено от първото открито съвместно участие на Саудитска Арабия и САЩ във въздушна операция срещу подкрепяни от Техеран групировки в Ирак, предприета след атаки срещу саудитска петролна инфраструктура.

Редактор: Стела Христова
Цени на петрола Петрол Брент WTI Геополитическо напрежение Търговия с петрол Иран САЩ
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