След един от най-силните си ръстове: Цените на петрола отново тръгнаха надолу

Ц ените на петрола отбелязаха леко понижение по време на азиатската търговия, след като ден по-рано регистрираха един от най-силните си дневни ръстове за последните месеци. Инвеститорите анализират доколко ескалацията на конфликта ще засегне физическия износ на суровината от региона, предава NOVA.

Фючърсите на сорта „Брент“ се търгуват на ниво от 90.23 долара за барел (спад с 0.56%), докато американският лек суров петрол (WTI) поевтиня до 84.06 долара за барел (спад с 0.54%).

Oil prices erased some of their previous gains on Thursday, despite escalating attacks in the Gulf as investor focus shifted to supply flows through the key chokepoints in the region. https://t.co/zrJsPWFs2u — Reuters Africa (@ReutersAfrica) July 30, 2026

Тази корекция идва непосредствено след силното поскъпване в предишната сесия, когато „Брент“ скочи с близо 8%, а WTI — с над 6.5%. По този начин двата основни бенчмарка компенсираха спада от около 5%, отчитан по-рано след временно затишие във военните действия.

Петролът поскъпна до двуседмичен връх след атаки в близост до АЕЦ в ОАЕ

Новата вълна от поскъпване беше задвижена от предупреждението на американския президент Доналд Тръмп за „много тежък“ отговор спрямо Иран след ракетната атака срещу американска база в Йордания. В последствие Централното командване на САЩ потвърди за нанесени въздушни удари по десетки цели на територията на Ислямската република.

Напрежението бе допълнително засилено от първото открито съвместно участие на Саудитска Арабия и САЩ във въздушна операция срещу подкрепяни от Техеран групировки в Ирак, предприета след атаки срещу саудитска петролна инфраструктура.