Петима вече станаха заподозрените за смъртта на Лиъм Пейн

Б роят на заподозрените в продължаващото разследване на Лиъм Пейн в Аржентина нарасна на петима, след като още двама работници в хотела в Буенос Айрес, където той почина, бяха уведомени, че вече са обект на официално разследване.

Единият от новите заподозрени е назован на местно ниво като главен рецепционист в хотела, който се е обадил с молба за спешна медицинска помощ за Лиъм, преди той да падне смъртоносно от балкона на третия етаж, и е бил сред тримата мъже, заснети да го носят до стаята му малко преди трагедията.

