Пентагонът вече не е най-голямата офис сграда в света

П ентагонът, сградата на Министерството на отбраната на САЩ във Вирджиния, беше най-голямата офис сграда в света в продължение на повече от осем десетилетия - но вече не е. Тази титла наскоро беше отнета от Суратската диамантена борса, новооткрита зала за търговия с диаманти в Западна Индия.

Борсата "Сурат Даймънд" се състои от девет кули, всяка с по 15 етажа, свързани с централен стълб. Според архитектурната фирма Morphogenesis, която стои зад проекта, сградата обхваща 660 451 кв. м офис площи, което надхвърля площта на Пентагона от 620 000 кв. м (6 636 360 кв. фута).

Както подсказва името на борсата, основната дейност ще бъде търговия с диаманти, като в нея ще се помещават офисите на над 4500 търговци на диаманти. Сградата ще разполага и с първия по рода си диамантен мол, включващ 27 шоурума за диамантени бижута.

