Строят най-голямата 3D принтирана сграда в Германия

Г ермания оглави класацията на най-големите сгради, построени от 3D принтер.

Роботите-принтери за строежа се предоставят от COBOD, която произведе първата 3D-отпечатана сграда в Европа през 2017 г. и е продала повече от 65 3D принтера по целия свят. Строителството на проекта в Хайделберг започна на 31 март.

Хенрик Лунд-Нилсен, основател на COBOD, каза, че двете ключови предимства на 3D принтирането за строителството са скоростта на изпълнение и свободата на дизайна, отбелязвайки, че други проекти, за които са използвани принтерите на неговата компания, включват жилищни сгради в Африка и офиси в Германия.

A robot arm with the head of a 3D printer piles concrete layers to build what is described as 'Europe’s largest 3D-printed building' in Heidelberg, Germany on May 5. Photo by Max Schwarz/Reuters pic.twitter.com/Z4at1Pgt3z — Rappler (@rapplerdotcom) May 9, 2023

Архитектите в Хайделберг съобщават, че тази сграда е 100 % рециклируема и съдържа свързващо вещество с въглероден отпечатък, който е с 55 % по-нисък от портландцимента.

Системата за 3D печат на COBOD в момента е ограничена до около 9 метра височина и според съобщенията компанията работи върху нова технология, която ще позволи на нейните роботи да печатат на по-големи височини.

Най-високата 3D отпечатана сграда в света досега е триетажната вила Дар Аркан с височина 9,9 метра в Саудитска Арабия.

Цената на проекта в Хайделберг не беше разкрита.