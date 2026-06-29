България

Ето колко струва охраната на Пеевски

ДПС: Сега истината излезе наяве

Николай Киров Николай Киров

29 юни 2026, 18:39
Ето колко струва охраната на Пеевски
Източник: Георги Димитров/NOVA

"Изразяваме искрено задоволство от решението на Административния съд - Добрич, с което постанови на началника на НСО ген. Емил Тонев оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски", съобщиха от ДПС.

"Делян Пеевски многократно настоя осветяването на фактите, свързани с назначената му с решение на Комисия по закон охрана, за да бъдат пресечени спекулациите и лъжите по темата, но му беше отказано с аргумента, че това представлява класифицирана информация", подчертаха от ДПС.

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"Сега истината излезе наяве и тя сочи едно - че тези политици, анализатори и журналисти, които крещяха и ревяха за милиони за охрана, харчени всяка година, с които можело да строят детски градини, училища и университети са едни обикновени лъжци. Охраната на г-н Пеевски възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца, като важна подробност е, че личният състав на НСО, изпълнил тази задача, продължава да е част от НСО и днес вероятно охранява друго охраняемо лице, защото те работят това", подчертаха от ДПС. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Делян Пеевски НСО
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