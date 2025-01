Парис Хилтън е с "разбито сърце", след като домът ѝ в Малибу изгоря

П арис Хилтън разкри, че домът на семейството ѝ е бил унищожен от пожарите в Лос Анджелис.

В емоционален пост медийната звезда сподели, че е съкрушена заради загубата на дома си. „Да седя със семейството си, да гледам новините и да виждам как домът ни в Малибу изгаря до основи на живо по телевизията е нещо, което никой не бива да преживява“, написа Хилтън.

Heartbroken beyond words 💔 Sitting with my family, watching the news, and seeing our home in Malibu burn to the ground on live TV is something no one should ever have to experience.😢 This home was where we built so many precious memories. It’s where Phoenix took his first steps… pic.twitter.com/aeJAgJrymA