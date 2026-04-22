Папа Лъв XIV: Бъдещето на човечеството е в опасност

Той порица “колонизирането“ на природните ресурси на Земята

22 април 2026, 14:44

Украйна възобновява транзита на петрол по тръбопровода "Дружба"
Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май
Напрежение преди преговорите: „Хизбула" изстреля ракети срещу Израел

Тръмп обяви, че удължава примирието с Иран за неопределен срок
Реакциите в Западна Европа след победата на „Прогресивна България"
Иран: Няма да приемем преговори със САЩ под натиск

П апа Лъв XIV предупреди, че бъдещето на човечеството е изложено на сериозна опасност заради продължаващите войни по света и разпада на международното право.

"Тези нови технологии изглежда се създават и използват най-вече за военни цели и в ситуации, които не дават надежда за подобряване на света. Ако не се промени политическата отговорност и не се спазват международните споразумения, бъдещето на човечеството е в сериозна опасност”, заяви Лъв XIV.

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

Той каза това в реч в Екваториална Гвинея по време на обиколката си в Африка, предаде "Ройтерс".

Първият американски папа, който предизвика гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като през последните седмици стана по-прям в изказванията си, порица “колонизирането“ на природните ресурси на Земята, което според него подхранва кървави конфликти.

По-рано днес, по време на полета си към Екваториална Гвинея, папата отдаде почит към своя предшественик – папа Франциск, по повод първата година от смъртта му.

Папа Лъв XIV: Изказването ми за „тираните“ не беше насочено към Тръмп

Папа Лъв XIV определи Франциск като човек дал на Римокатолическата църква “толкова много със словата и примера си“.

Папата кацна около обяд местно време в Малабо, разположено в островната част на тази Екваториална Гвинея, която е една от най-затворените страни на континента и където политическият плурализъм и гражданските свободи са силно ограничени.

Лъв XIV следва стъпките на Йоан Павел II, който преди 40 години стана първият папа, посетил Екваториална Гвинея – богата на петрол страна с население от 2 милиона души, 80% от които са католици, което е наследство от испанската колонизация.

По време на цялото си африканско турне папата критикуваше тиранията и експлоатацията и същевременно насърчаваше мира и социалната справедливост, заменяйки предишния си сдържан стил с по-твърд тон, предаде АФП.

Източник: БТА, БГНЕС    
Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на "Ферари" за 400 000 долара

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

Последните дни на Хълк Хоган: Легендата не можел дори да отвори бутилка вода без помощ

Новата документална поредица на Netflix „Hulk Hogan: Real American“ разкрива шокиращи подробности за здравословното състояние, тежката зависимост от фентанил и личните трагедии на кеч идола преди смъртта му

Промениха статута на парк „Врана" на публична държавна собственост

Имотът с площ 958 362 кв. м е със статут на единична недвижима културна ценност

24 души са под медицинско наблюдение и на антибиотици след огнището на антракс в Силистренско

Към момента в страната няма съобщен случай на заболял от антракс, съобщиха от министерство на здравеопазването

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

Колективните действия ще бъдат от решаващо значение за ограничаването на климатичната криза

Огромен късмет дебне три зодии, сред тях ли сте

В следващите дни някои зодиакални знаци ще имат късмет, но само малцина ще преживеят истински пробив. От 22 април те ще навлязат в период, който може драстично да промени живота и финансовото им положение

ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

Будапеща е дала съгласие за започване на процедурата

АПИ уволнява свой служител, карал пиян

Тестът за употреба на алкохол отчете 1,98 промила

Това усилие е поредният знак, че президентът Доналд Тръмп планира да изпълни заплахите си срещу членове, които не се смятат за "образцови съюзници"

„Вълнуващи нови открития“ относно скалното образувание, открито за първи път през 1959 г. на турската планина Арарат, могат да докажат, че лодката от Книгата Битие някога е съществувала

Делото срещу двамата полицаи, обвинени за убийство на арестант в Казанлък, започва по същество

До 24 април, в три последователни дни, разширеният съдебен състав ще проведе разпит на свидетели и вещи лица

Въпреки че страната ни остава сред държавите с най-ниска задлъжнялост в ЕС, скоростта на натрупване на нови заеми ни нареди на второ място по ръст в Европа, изпреварвайки почти всички останали членки

Зоуи Кравиц разпали мрежата! Актрисата се появи в Лондон с огромен диамант на „онзи“ пръст, докато целуваше Хари Стайлс. След раздялата с Чанинг Тейтъм, Зоуи изглежда е открила новата голяма любов. Дали Хари е задал важния въпрос, или е просто стил?

Корпусът на гвардейците на ислямската революция спря плавателните съдове „MSC Francesca“ и „Epaminondas“, обвинявайки ги в нарушения на сигурността и правилата за преминаване през ключовия петролен маршрут

Министър Христанов: До края на седмицата сигнализираме прокуратурата във връзка с продажбата на хижа "Ведра"

Фирмата зад сделката била свързана с лице, известно с прякора "Вълка"

