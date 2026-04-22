Папа Лъв XIV: Бъдещето на човечеството е в опасност

П апа Лъв XIV предупреди, че бъдещето на човечеството е изложено на сериозна опасност заради продължаващите войни по света и разпада на международното право.

"Тези нови технологии изглежда се създават и използват най-вече за военни цели и в ситуации, които не дават надежда за подобряване на света. Ако не се промени политическата отговорност и не се спазват международните споразумения, бъдещето на човечеството е в сериозна опасност”, заяви Лъв XIV.

Той каза това в реч в Екваториална Гвинея по време на обиколката си в Африка, предаде "Ройтерс".

Първият американски папа, който предизвика гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като през последните седмици стана по-прям в изказванията си, порица “колонизирането“ на природните ресурси на Земята, което според него подхранва кървави конфликти.

По-рано днес, по време на полета си към Екваториална Гвинея, папата отдаде почит към своя предшественик – папа Франциск, по повод първата година от смъртта му.

Папа Лъв XIV определи Франциск като човек дал на Римокатолическата църква “толкова много със словата и примера си“.

Папата кацна около обяд местно време в Малабо, разположено в островната част на тази Екваториална Гвинея, която е една от най-затворените страни на континента и където политическият плурализъм и гражданските свободи са силно ограничени.

Лъв XIV следва стъпките на Йоан Павел II, който преди 40 години стана първият папа, посетил Екваториална Гвинея – богата на петрол страна с население от 2 милиона души, 80% от които са католици, което е наследство от испанската колонизация.

По време на цялото си африканско турне папата критикуваше тиранията и експлоатацията и същевременно насърчаваше мира и социалната справедливост, заменяйки предишния си сдържан стил с по-твърд тон, предаде АФП.