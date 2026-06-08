Украйна осуети руски заговор за убийство на висш военен разузнавач

У краинските правоохранителни органи задържаха 38-годишен мъж, заподозрян, че е подготвял убийството на високопоставен служител на украинското военно разузнаване с помощта на дрон.

Това заявиха от Националната полиция на Украйна, цитирани от "Киев Индипендънт".

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Целта на заговора е бил Андрий Юсов – говорител на Главното управление на разузнаването и заместник-ръководител на Координационния щаб по въпросите на военнопленниците.

„Русия е жестока и коварна. Всеки украинец може да се превърне в нейна мишена – от войника на фронта до обикновения жител на украински град, който живее под заплахата от ракетни и дронови атаки“, коментира Юсов.

Това е вторият публично известен опит за покушение срещу него през последните месеци. През февруари украинските и молдовските власти съобщиха, че са осуетили руска операция с кодово име „Енигма 2.0“, насочена срещу журналисти, общественици, служители на военното разузнаване и самия Юсов.

Според разследването руските специални служби са вербували жител на Киев и бивш военнослужещ с боен и разузнавателен опит, като са му предложили 100 000 долара за организирането на убийството. Заподозреният е получил авансово 10 000 долара.

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Негова задача е била да събира информация за ежедневния маршрут, местоживеенето, автомобилите и навиците на набелязания служител. След това е планирал да извърши атаката с дрон и е започнал да търси оператор с необходимите умения за управление на апарата.

Мъжът е бил задържан преди изпълнението на плана при съвместна операция на криминалната полиция, специални полицейски части и службата за вътрешна сигурност на военното разузнаване.

При осъдителна присъда той е заплашен от доживотен затвор.

Разследването продължава, като властите издирват и други лица, които може да са участвали в подготовката на покушението. Случаят се наблюдава от Главната прокуратура на Украйна.