Свят

Папа Лъв XIV: Изказването ми за „тираните“ не беше насочено към Тръмп

В началото на седмицата Тръмп отправи остра критика към първия американски папа, който открито се противопоставя на съвместната военна операция на САЩ и Израел срещу Иран

19 април 2026, 12:10
Източник: БТА/АР

П апа Лъв заяви, че не е имал намерение да влиза в спор с Доналд Тръмп, когато е критикувал „тираните“, които харчат милиарди за войни, в реч по-рано тази седмица.

Той уточни, че изказването е било подготвено две седмици по-рано - „много преди президентът изобщо да коментира по мой адрес“.

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

„И въпреки това беше възприето така, сякаш се опитвам отново да споря с президента, което изобщо не е в мой интерес“, заяви папата пред журналисти на борда на самолет по време на полет към Ангола.

В началото на седмицата Тръмп отправи остра критика към първия американски папа, който открито се противопоставя на съвместната военна операция на САЩ и Израел срещу Иран, като го определи като „ужасен за външната политика“.

По думите на понтифика около темата се е създала „определена неточна наративна линия“, повлияна от „политическата ситуация“, възникнала след коментарите на Тръмп.

Папа Лъв отговори на Тръмп: Не се страхувам, ще продължа да говоря за мир

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който приема католицизма в зряла възраст, приветства уточнението на папата.

„Благодарен съм на папа Лъв за това, че го каза. Макар медийният разказ постоянно да създава усещане за конфликт - и да, реални разногласия е имало и ще има – действителността често е много по-сложна“, заяви Ванс, цитиран от Би Би Си.

Преди речта, в която папата споменава „тирани“, вицепрезидентът беше призовал Ватикана да „се придържа към моралните въпроси“.

В изказване в Камерун папата разкритикува лидери, които „си затварят очите пред факта, че милиарди долари се харчат за убийства и разрушение, докато ресурсите за лечение, образование и възстановяване липсват“.

„Господарите на войната се преструват, че не знаят, че разрушението отнема миг, а възстановяването често изисква цял живот“, каза той.

Папата осъди и „безкрайния цикъл на дестабилизация и смърт“ в „обагрения с кръв“ регион на Камерун, засегнат от бунтове в продължение на почти десетилетие.

Някои тълкуваха думите му като насочени към Тръмп, който впоследствие заяви: „Папата може да казва каквото иска, и аз искам да го прави, но мога да не съм съгласен.“

По-рано американският президент публикува остра критика срещу главата на Католическата църква, след като папата изрази опасения, че „цяла цивилизация ще загине“, ако Иран не приеме исканията на САЩ за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток.

Тръмп заяви, че „не е голям фен“ на папата, като го определи като „слаб по отношение на престъпността и ужасен за външната политика“. Той публикува и генерирано от изкуствен интелект изображение, представящо го като фигура, подобна на Исус, което впоследствие изтри.

Обиколката на папата в Африка включва посещения в 11 града в четири държави. Това е второто му голямо международно пътуване след избирането му начело на Католическата църква миналата година и подчертава значението на континента за католицизма.

Над една пета от католиците в света – около 288 милиона души – живеят в Африка, сочат данни за 2024 г.

Източник: БГНЕС    
Папа Лъв Доналд Тръмп Разногласия Война Тирани Външна политика
Последвайте ни

pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

