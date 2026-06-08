България

Икономическа полиция влезе във "ВиК" Кърджали

Проверката е за несъбрани парични вземания от дружества-длъжници

8 юни 2026, 15:52
Икономическа полиция влезе във "ВиК" Кърджали
Източник: БТА

Е кип на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали започна проверка във „ВиК“ ООД-Кърджали за несъбрани парични вземания от дружества-длъжници, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

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От наличните до момента данни и документация е установено, че от бездействие на длъжностно лице е нанесена щета на водоснабдителното дружество в размер на над 40 000 евро. В хода на проверката са снети обяснения от управителя на дружеството, чието придвижване е било ограничено.

Полицейски служители продължават да извършват проверки на строителни и други фирми с неплатени задължения за около 3 години назад. Установени са и дългове, които са погасени по давност.

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Разследването е за неположени достатъчно грижи от длъжностно лице при управлението на имущество и произтекли значителни щети от това, съобщават още от пресцентъра. И допълват, че след приключване на проверката материалите ще бъдат внесени в прокуратурата по компетентност.

Източник: БТА, Валентина Стоева    
МВР Кърджали ВиК
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