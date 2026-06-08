България

Загуба от 200 млн. евро в "Лукойл Нефтохим", новият управител търси причините

Сред основните приоритети е гарантиране на непрекъснатата работа на рафинерията

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П одробен анализ на състоянието на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и независим финансов одит ще бъдат извършени от новоназначения особен търговски управител на държавата Евгени Симеонов. Това стана ясно по време на пресконференция в Бургас с участието на министъра на икономиката Александър Пулев, заместник-министъра Михаела Карадимова, областния управител Дико Диков, Евгени Симеонов и представители на компанията.

Сред основните приоритети е гарантиране на непрекъснатата работа на рафинерията и стабилни доставки на горива за българския пазар.

Новият особен търговски управител Евгени Симеонов обяви, че вече е представил шестмесечен план за развитие на дружеството, който е бил одобрен единодушно от Съвета по сигурността и впоследствие приет от Министерския съвет.

Кой е Евгени Симеонов - новият особен търговски управител на „Лукойл“

„Основната ми цел е да гарантирам непрекъснатата работа на рафинерията, безпроблемното снабдяване на българския пазар с горива, стриктното спазване на санкционните режими и заедно с екипа на „Лукойл“ да защитим българския интерес“, заяви Симеонов.

По думите му първата задача ще бъде изготвянето на подробен анализ на текущото състояние на рафинерията и дружествата от групата „Лукойл“, включително финансовото състояние, наличностите от суровини, сключените договори и общото състояние на дейността.

След това ще бъде възложен независим финансов одит, който да установи причините за отчетената загуба за 2025 г. в размер на близо 200 млн. евро.

„Чувам, че рафинерията е в добро състояние, но е приключила 2025 година със загуба от около 200 милиона евро. Това трябва да бъде подробно изяснено“, каза още Симеонов.

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Ще бъде въведен и постоянен мониторинг върху производствения процес, включително натовареността на мощностите, използваните сортове нефт и процесите на блендиране. Сред приоритетите са и спазването на санкционните режими на Европейския съюз, Великобритания и САЩ.

Симеонов увери, че не се предвиждат съкращения на персонал, а анализът на текущото състояние на дружеството трябва да бъде готов в рамките на месец. Финансовият одит ще отнеме повече време.

По време на пресконференцията министърът на икономиката Александър Пулев отправи критики към работата на предишния особен търговски управител Румен Спецов.

„Има дефицити в работата на Румен Спецов в много различни измерения, всички от които са важни за нашето управление. Първо поставих под съмнение опита, който има Спецов. Говорихме за отчетност – там също имам много големи въпросителни към него. Той не е представил проект за действия, нито е спазвано изискването за регулярна отчетност към Народното събрание“, заяви Пулев.

По думите на министъра правителството е предприело мерки за укрепване на управлението на дружеството, като основен приоритет остава защитата на българските потребители и енергийната сигурност.

Пулев подчерта, че към момента няма намерения за национализация на „Лукойл Нефтохим Бургас“, а доставките на горива са гарантирани поне до края на месец юли, макар информацията все още да подлежи на потвърждение.

Симеонов заяви още, че до момента не е разговарял и не се е срещал с предшественика си Румен Спецов.

Източник: БГНЕС    
Лукойл Нефтохим Бургас Евгени Симеонов финансов одит
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