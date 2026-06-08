„Не ги отвличайте!“: Какво да направите, ако срещнете бебе сърна в гората

С настъпването на пролетта и началото на лятото Спасителният център за диви животни на „Зелени Балкани“ отново е изправен пред един от най-сериозните си сезонни проблеми – масовото и напълно излишно „спасяване“ на малки сърнички. От организацията алармират във Фейсбук пост за поредица от случаи, при които граждани вземат здрави бебета от природата, мислейки си, че им помагат, а всъщност ги обричат на тежка съдба.

Ето какво е важно да знае всеки от нас, за да не се превърне от спасител в похитител:

Майката не е изчезнала – тя ловува или пасе наблизо

Основната грешка на хората е предположението, че щом едно бебе лежи съвсем само и неподвижно в тревата, то е изоставено. От „Зелени Балкани“ обясняват, че това е естествена стратегия за оцеляване:

Защитен механизъм: През първите седмици от живота си малките сърни няма как да избягат от хищници. Затова техният вроден инстинкт е да стоят свити, тихи и абсолютно неподвижни в прикритието на гъстата растителност.

Майката е наблизо: Възрастната сърна умишлено се отдалечава, за да пасе и да не привлича вниманието на хищниците (или хората) към мястото, където е скрито малкото ѝ. Тя се връща при него само няколко пъти на ден, за да го нахрани.

Човешката миризма е пагубна

Едно от най-важните предупреждения на експертите е абсолютното запрещение за пипане на животното. Когато човек докосне малко сърне, той оставя върху него своята специфична миризма.

Дори и да бъде върнато на същото място по-късно, майката ще усети чуждия мирис, ще се уплаши и най-вероятно ще го изостави окончателно. Тогава то наистина остава безпомощно.

Защо Спасителният център не е решение?

Отглеждането на бебе сърна от хора е изключително трудно и рядко завършва с щастлив край. Дори при денонощни грижи от страна на ветеринарите, тези животни трудно приемат изкуственото мляко и са подложени на огромен стрес, който често е фатален за деликатната им нервна система.

Освен това, ако малкото все пак оцелее и израсне сред хора, то се опитомява. Такова животно губи инстинктите си за самосъхранение и никога повече не може да бъде върнато в дивата природа, защото би станало лесна плячка.

Какво да направите, ако откриете бебе сърна?

Правилото на „Зелени Балкани“ е едно: Подминете го тихо!

Ако попаднете на малко в гората или на някоя поляна, не вдигайте шум, не го докосвайте, не се опитвайте да си правите селфи с него и се отдалечете възможно най-бързо. Майка му вероятно ви наблюдава с тревога отнякъде и чака да си тръгнете, за да се погрижи за рожбата си.

Единственият случай, в който трябва да потърсите помощ от Спасителния център или регионалната екоинспекция (РИОСВ), е ако животното е видимо наранено, кърви или сте напълно сигурни (с доказателства), че майката е загинала.