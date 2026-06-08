Как се спира Ебола на Световно първенство?

К огато през 2018 г. САЩ, Канада и Мексико официално внесоха съвместната си кандидатура за домакинство пред футболната централа ФИФА, те изтъкнаха сигурността на региона, отбелязвайки, че „няма сериозни ендемични инфекциозни заболявания в нито една от страните домакини“.

Сега, докато трите държави се подготвят да посрещнат едно от най-мащабните международни събития в света след пандемията от COVID-19, инфекциозните болести отново са на преден план.

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Особено безпокойство предизвиква епидемията от Ебола, която опустошава части от Демократична република Конго – чийто национален отбор трябва да изиграе мачове в Хюстън, Атланта и Гуадалахара. Властите следят и заплахите от хантавирус – рядка, но сериозна инфекция, която наскоро избухна на круизен кораб, пълен с международни туристи.

„Хора от цял свят ще пристигнат в града и окръга за тези мачове, което е страхотно“, казва Аниш Махаджан, заместник-здравен директор на окръг Лос Анджелис, където за първи път се въвежда мониторинг на отпадните води по време на голямо спортно събитие.

„Но това представлява и огромен риск от различни инфекции“, казва Аниш Махаджан.

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Обширната и разпокъсана система за обществено здравеопазване в САЩ се подготвя за реакция. Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) поеха високопоставена роля в събирането и докладването на данни за огнища, споделяйки насоки за тестване и докладване на симптоми. През последните седмици служители на CDC провеждат ежеседмични разговори със здравните служби в 11-те американски града домакини и изпращат служители на място, за да им помагат лично. Лекари в цялата страна участват в симулации, които предвиждат най-лошото.

Тези щатски, окръжни и градски здравни служби са изправени пред сложно предизвикателство, докато се подготвят за Ебола: да популяризират инструменти и стратегии, изковани по време на реакцията срещу COVID-19, но без финансирането от пандемичната ера, което помогна за тяхното разработване.

Детективи по болестите в Атланта

CDC отдавна използва Световното първенство като пример за типа масови събирания, които „се изправят пред уникални рискове“ както от заразни, така и от незаразни състояния като „екстремни температури, блъсканици, опасности за околната среда и предизвикателни ситуации със сигурността“, както централата отбеляза в последното издание на своите насоки в „Жълтата книга“ за медицински специалисти, грижещи се за международни пътници. Организацията пусна и уебсайт за феновете, който включва съвети за избягване на инфекциозни заболявания.

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Тази заплаха сега удря близо до дома за CDC, чиято централа се намира на около седем мили от стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта. Там националният отбор на Конго трябва да изиграе последния си мач от груповата фаза на 27 юни. След срещите на стадиона Министерството на общественото здраве на Джорджия ще наблюдава хората, които посещават местните спешни отделения за симптоми на зараза, според говорител на ведомството.

„Министерството поддържа стабилни системи за наблюдение в целия щат, за да открива ранни признаци на необичайна активност на заболявания“, заяви в изявление Нанси Нидам Шайрек, говорител на Министерството на общественото здраве в Джорджия и допълва: „Тези системи са подкрепени от силен лабораторен капацитет и тясна координация с доставчиците на здравни услуги и местните здравни служби“.

Данните, събрани от щатски и местни агенции като тази в Джорджия, ще се подават в система за „синдромно наблюдение“, поддържана от CDC, която може да картографира тенденциите в симптомите. Специално информационно табло за Световното първенство ще „даде на щатските и местните здравни служби по-добра видимост за тенденциите на заболяванията както в рамките на техните юрисдикции, така и извън тях“, каза говорител на агенцията пред POLITICO .

Чрез програми, известни като Служба за епидемично разузнаване и Служба за лабораторно лидерство, повече от дузина служители на CDC, наричани „детективи и откриватели на болести“, помагат на щатите, домакинстващи дейности от Световното първенство, включително Канзас, Тексас и Вашингтон, докато те разширяват капацитета си за мониторинг и тестване на отпадните води.

Опитът за събиране и анализиране на отпадните води от стадиона в Лос Анджелис се подкрепя частично от пилотна програма, финансирана от CDC, която е част от защита на стойност 4 милиона долара за Световното първенство, организирана от здравната служба на окръга.

Лос Анджелис, който е домакин на осем мача на стадион „SoFi“, провежда пилотна програма за свързване на местната си система за наблюдение на отпадните води с канализационните потоци от съоръжението със 70 000 места. Преди, по време и след всеки мач здравните работници ще събират проби и ще ги карат в лаборатория за геномно секвениране, което може да открие десетки патогени, включително Covid и морбили, макар и не и хантавирус.

Само преди няколко години това нямаше да е възможно, казва Махаджан. Наблюдението на отпадните води можеше да тества само за няколко патогена, а щатът нямаше лабораторен капацитет да обработва проби за толкова широк набор от заболявания, както сега. Но вливането на федерални пандемични долари изгради инфраструктурата за наблюдение на микробите, които се изхвърлят от стадиона. Това е първият път, в който градът разполага тази технология от ерата на COVID-19 за мащабно спортно събитие.

„Всичко в работата ни е различно след COVID-19“, каза здравният директор на окръг Лос Анджелис Барбара Ферер и допълва: „Сега сме много бдителни и наясно, че винаги съществува възможност да има събитие с катастрофален характер, което да изисква бърза мобилизация и разгръщане на много ресурси“.

„Въпреки че не очакваме нищо от това да се случи на Световното първенство“, продължи Ферер, „ние вече не сме толкова наивни, че да кажем, нали разбирате, няма шанс това да се случи“.

Защитни костюми в Ню Йорк

Пациентът имаше Ебола.

Това беше сценарият на учение, проведено във вторник от отдела по здравеопазване и болници в Ню Йорк (NYC Health + Hospitals), планирано съобразно специфична заплаха около Световното първенство: Пациент с инфекциозно заболяване получава сърдечен арест и една от обществените болници в Ню Йорк трябва да спаси живота на човека, като същевременно защити медицинските работници, които се грижат за него.

Вътре в отделението за специални патогени на болница „Белвю“ медицински манекен за обучение лежеше на операционна маса. В сценария, разработен от градските власти, той представляваше 39-годишен мъж, диагностициран с Ебола, който сега се нуждаеше от напреднала сърдечно-съдова реанимация.

Медицински работник, облечен в защитно облекло, грабна амбу-маска, но я остави, когато разбра, че пациентът е в сърдечен арест. Друга медицинска сестра се втурна с подложки за дефибрилатор, докато механично устройство за СРР пое компресиите. Наблюдатели от „Белвю“ и Националния център за обучение и образование при нововъзникващи специални патогени, който работи под ръководството на Администрацията за стратегическа готовност и отговор към Департамента по здравеопазване и човешки услуги, проследяваха всяка стъпка спрямо контролен списък, за да оценят готовността на съоръжението.

Отвън лекарка се обличаше в защитна екипировка – няколко слоя ръкавици, залепени с тиксо на китките; двойни калцуни; цял защитен костюм за опасни материали (hazmat) и качулка, наподобяваща шлем, за да защити лицето ѝ.

Наблюдателите следяха времето. Лекарите знаеха, че комуникацията ще бъде трудна, щом влязат в костюмите си, затова си сложиха Bluetooth слушалки, преди да се запечатат в екипировката.

Докато лекарката стигна до леглото на пациента, мониторът показваше, че той няма пулс, въпреки електрическата активност в сърцето. Компресиите продължиха няколко минути, преди пулсът да се възстанови и пациентът да бъде стабилизиран и интубиран. Процедурата отне около 45 минути – време, което персоналът описа като успех.

Най-опасният момент обаче дойде, след като пациентът беше стабилизиран. За излизане от стаята имаше три разделени зони, където медицинските лица излизат бавно, събличайки замърсената екипировка стъпка по стъпка. Една грешна стъпка при събличането на костюмите може да доведе до риск от кръстосано замърсяване.

Ерин Макгуайър, медицински директор на Отделението за специални патогени, каза, че този подход се корени в рутинни процедури, разработени много преди Световното първенство да наближи.

„За нас е важно винаги да правим тези учения, независимо от това какво се случва в останалата част от света“, каза Макгуайър и допълва: „Това ни дава възможност да тестваме протоколите си, да практикуваме слагането на лични предпазни средства (ЛПС), да работим заедно като екип, да работим върху комуникацията си“.

Това е едно от поредицата учения, които властите в Ню Йорк провеждат, за да се подготвят за високорискови сценарии. Други симулации, провеждани от „Белвю“ – регионален център, който обучава болници в Ню Йорк, Ню Джърси, Пуерто Рико и Американските Вирджински острови – се фокусират върху прекъсвания на електрозахранването, екстремни горещини и огнища на морбили, свински грип или други респираторни заболявания. През март, в сътрудничество с ФБР и полицията в Ню Йорк (NYPD), те симулираха атака с антракс. Националната система за специални патогени, работеща под ръководството на Министерството на здравеопазването и човешките услуги в сътрудничество с болници в цялата страна (която NYC Health + Hospitals помогна да стартира след епидемията от Ебола в Западна Африка преди десетилетие), наскоро проигра ситуация със Световното първенство при появата на Близкоизточен респираторен синдром, или MERS.

„Голямото нещо, което имаме тук, е времето“, каза Алистър Мартин, комисар на Департамента по здравеопазване и ментална хигиена в Ню Йорк.

„Нямахме това с COVID-19. Можем да планираме и симулираме колкото се може повече различни резултати и сценарии, което ни помага много“, допълва Мартин.

Камиони за храна в Ел Ей

Голяма част от нещата, които сега вълнуват здравните служители около Световното първенство, обаче не се различават от това, което би притеснявало техните предшественици през 1994 г., когато за последен път Световното първенство се проведе в САЩ.

„Това са по-малко интересните неща, а не глобалната епидемия“, каза Мартин.

„Става въпрос за това безопасна ли е храната, която хората ядат? Безопасни ли са начините, по които се трупаме и събираме?“, допълва Мартин.

Това са основните отговорности на здравните служби около всяко голямо събитие, само че в разширен мащаб, за да се справят с необичайния обхват и продължителност на Световното първенство. Властите в района на залива на Сан Франциско ще черпят от опита си от домакинството на Супербоул на стадион „Levi's“ в Санта Клара през февруари, но Световното първенство ще включва шест състезателни дни с фенове от поне осем страни. И докато Флорида посреща 140 милиона туристи всяка година, щатските служители рядко трябва да планират напълно запълнен стадион с пътници, натъпкани в ограничено пространство, както ще бъде на стадион „Hard Rock“ в Маями.

Там служителите се презапасяват с арсенал от подходящо оборудване – от барикади и преносими работни светлини до затворени камиони, товарни ремаркета и ресурси за лечение на хора, покосени от летните горещини в Маями. Центърът за спешни операции във Флорида, който управлява логистиката на големи събития и природни бедствия, ще работи с повече служители, за да помага в наблюдението на събитието, и също така бързо ще ги разположи от Талахаси, ако бъде поискано от местните власти.

Министерството на здравеопазването на Флорида „непрекъснато наблюдава вътрешните и международните развития в общественото здравеопазване и остава в готовност да коригира координиращите усилия според нуждите въз основа на развиващите се здравни условия и насоки“, каза говорителят Брайън Райт.

В Лос Анджелис почти половината от окръжните здравни работници, назначени за Световното първенство, ще проверяват безопасността на храните сред търговците, които се очаква да се разраснат около „SoFi“ и други места за събиране на фенове. Окръгът издава публични съобщения до непознатите посетители, че трябва да търсят официалните букви на рейтингите, които показват, че даден обект за хранене е бил инспектиран. Други мащабни информационни кампании съветват феновете да носят тест ленти за фентанил и лекарства за обръщане на ефекта от опиоиди, както и да пътуват с такси, ако пият.

Местните здравни служители успяха да кандидатстват за безвъзмездни средства от фонд за Световното първенство на стойност 625 милиона долара, управляван от Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA), но конкуренцията между щатските агенции беше ожесточена. От 46 милиона долара, отпуснати на Масачузетс, който ще бъде домакин на мачове на стадион „Gillette“ във Фоксбъро, едва 310 800 долара отидоха за щатското министерство на общественото здраве.

Лос Анджелис тъкмо получи известие в четвъртък, че ще му бъдат възстановени 961 424 долара за разходи, свързани със Световното първенство. Тази сума е по-малко от една четвърт от това, което се очаква да похарчи, главно за извънреден труд за 240 служители, които са отдадени на подготовката и в дните на мачовете.

Департаментът, на който наскоро се наложи да затвори шест здравни клиники поради съкращения на федералния бюджет, все още няма план как ще покрие разликата.

„Това ще създаде проблем по-нататък по пътя“, каза Ферер.