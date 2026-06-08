Момче на 15 години загина, шофирайки край Ловеч

М омче на 15 години, шофирало автомобил, загина при челен сблъсък на общински път в Тетевенско.

Това съобщи пред БТА говорителят на Областната дирекция на МВР – Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е станал около 12:00 ч. на пътя между селата Галата и Български извор. Челно са се ударили два леки автомобила.

16-годишен катастрофира край Мадан

Зад волана на единия било 15-годишното неправоспособно момче от с. Галата, което е пътувало само. То е починало на място.

От другото превозно средство са пострадали 35-годишният водач и негов спътник, които са настанени в болница.

Двама младежи загинаха при тежка катастрофа край Луковит

Причините за тежката катастрофа се изясняват под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

В Районното управление на МВР в Тетевен е образувано досъдебно производство.