Папа Франциск: Сексът е красиво нещо

П апа Франциск възхвалява добродетелта на секса в документален филм, описвайки го като "едно от най-красивите неща, които Бог е дал на човека", съобщи Ройтерс.

Главата на Римокатолическата църква прави коментара в документалната продукция на "Дисни +" "The Pope Answers" ("Папата отговаря"), запечатала негова среща в Рим с десет младежи на възраст малко над 20 г.

Те му задават въпроси по множество теми, сред които правата на хората от ЛГБТ общността, абортите, порноиндустрията, секса, вярата и сексуалните злоупотреби в Католическата църква.

"Сексът е едно от най-красивите неща, които Бог е дал на човека", казва папата в документалния филм. "Да се изразиш сексуално е богатство. Всичко, което те възпира от истинското сексуално изразяване, те ограничава и намалява това богатство", казва светият отец, говорейки за самозадоволяването.

В разговора папа Франциск е запитан знае ли какво е "небинарен човек" и той отговаря утвърдително. Папата повтаря, че хората от ЛГБТ общността трябва да бъдат приети радушно от Католическата църква.

"Всички хора са деца на Бога, всички хора. Бог не отхвърля никого, Бог е баща. И аз нямам право да изгоня когото и да било от църквата", казва той.

По темата за абортите папа Франциск казва, че свещениците трябва да бъдат "милостиви" към жените, прекратили бременността си, но и също, че тази практика си остава неприемлива.

"Добре е нещата да се наричат с истинските им имена. Едно е да си до човека, преживял аборт, съвсем друго е да оправдаваш това действие", казва той.

