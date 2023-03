Папа Франциск с дисциплинарни действия срещу германските епископи

Папа Франциск трябва да предприеме дисциплинарни действия срещу германските епископи, които подкрепят еднополовите съюзи и се придържат към "еретическите" си виждания, предаде Ройтерс, като се позова на публикувано в петък интервю с високопоставен консервативен кардинал.

Германската католическа църква обсъжда поредица от реформи, като част от разглежданите теми са хомосекусалността, жените свещеници и свещеническото безбрачие, обединени под мотото "Синодален път".

В интервюто си за италианския вестник "Република" кардинал Герхард Лудвиг Мюлер каза, че някои от епископите, които участват в този процес, за одобрили "еретически текстове" и заради това те трябва да бъдат съдени според каноничното право.

"Папата има отговорността да иска обяснения, да поправя или дори в крайни случаи да уволнява епископи заради доктринални въпроси", каза Мюлер.

“Bätzing Resign Immediately,” reads the sign, referring to the president of the German bishops conference, who was inside for the #SynodalerWeg.



Stephanie tells me that “he is destroying the Church.” He doesn’t listen to anyone but leftists.



“Pope Francis, please remove him!” pic.twitter.com/thBvUdU3mG