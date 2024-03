Папа Франциск оглави Пасхалното богослужение тази вечер

П апа Франциск оглави тази вечер Пасхалното богослужение в базиликата "Свети Петър" в Рим, ден след като участието му в Кръстния път неочаквано беше отменено, което предизвика нови въпроси за влошеното му здраве, предаде Франс прес.

87-годишният глава на Католическата църква пристигна в инвалидна количка, облечен в бяло, малко преди 19:30 ч. (18:30 ч. по Гринуич), за да оглави двучасовото тържество, на което присъстваха хиляди поклонници от цял свят. Очакваше се след ритуала на светлината в потопената в мрак базилика, който за католиците символизира преминаването на Христос от смъртта към живота, Франциск да произнесе проповед и да кръсти осем възрастни.

WATCH: Pope Francis led a Good Friday service at Vatican, though he canceled at the last minute his attendance at the procession at Rome's Colosseum, in what the Vatican described as a bid 'to preserve his health' ahead of more Easter week engagements https://t.co/E9b1tXr330 pic.twitter.com/kA4mmmNnZQ