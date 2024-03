Папата пропусна да прочете проповедта си в днешната Литургия

П апа Франциск днес проведе служба за католическата Цветница (Палмова неделя) пред десетки хиляди богомолци на площад "Свети Петър" в Рим, но в последната минута пропусна да прочете проповедта си, предаде Ройтерс. Въпреки това Светият отец продължи да води службата, произнесе обедната си молитва и се разходи сред хората със своя папамобил.

През последните седмици 87-годишбният глава на Римокатолическата църква боледува от бронхит и грип и периодично обръщенията му бяха четени от негов пълномощник. Днес обаче подготвеният от Франциск текст изобщо не беше прочетен.

Много необичайно е за един папа изцяло да пропусне проповедта си на Цветница, която бележи началото на Страстната седмица преди Великден, отбелязва Ройтерс. Засега Ватиканът не е дал никакво обяснение на ситуацията.

Телевизията на Светия престол няколко минути излъчваше кадри с множеството на площад "Свети Петър", без да показва Франциск в близък план. След това радио "Ватикана" съобщи, че той е решил да не чете проповедта си. Светият отец обаче води службата до самия ѝ край, а по-късно отправи седмичното си послание "Ангел Господен" и даде благословията си от олтара, а не от прозореца на Апостолическия дворец с изглед към площада. Това не е необичайно при големи поводи.

