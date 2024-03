За живота и смъртта: Папа Франциск издава мемоарите си

П апа Франциск, който на 87 години става все по-слаб и нестабилен, разказва спомените си и надеждите си за бъдещето на Римокатолическата църква в нова книга, отразяваща живота му и връзките му с важни международни събития, предаде Ройтерс.

Книгата "Живот - моята история" са мемоари, написани заедно с италианския журналист Фабио Марчезе Рагона и публикувани от издателство "Харпър Колинз". Тя ще бъде пусната в продажба на 19 март, когато се навършват 11 години от избирането на Франциск начело на Римокатолическата църква.

Макар и да не предлага почти нищо ново, книгата от 230 страници се чете с лекота и е в разговорен стил. Тя започва с детството на Светия отец в Буенос Айрес, за да стигне до наши дни. Книгата припомня за редица събития, сред които Втората световна война, Холокоста, Студената война, кацането на Луната през 1969 г., падането на Берлинската стена през 1989 г., атентатите от 11 септември 2001 г. и оставката на папа Бенедикт Шестнадесети през 2013 г.

Франциск, чието здравословно състояние напоследък показва признаци на влошаване с последователни пристъпи на бронхит, поредица от престои в болница и затруднено придвижване, повтаря, че няма намерение да подава оставка като предшественика си, освен ако не се появи "сериозно физическо препятствие". Той се шегува, че макар някои от консервативните му критици "може би да са се надявали", че ще обяви оставката си след престоя в болница, рискът е малък или никакъв, защото "има много проекти, които трябва да се осъществят, с Божията помощ".

