Паника в Ню Йорк заради заразен с полиомиелит

М лад човек в Ню Йорк е станал първият жител на САЩ от близо десетилетие, който се е заразил с полиомиелит, съобщават здравните служители на щата.

Неназованият пациент от окръг Рокланд вече не е заразен, но е развил парализа от вируса.

US reports first polio case in nearly a decade



