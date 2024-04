Отстраняват снаряд от бомбардировките на НАТО през 19999 г., евакуираха 1300 души в Ниш

П овече от хиляда души се наложи да бъдат евакуирани днес, за да могат експертите да отстранят бомба, хвърлена от НАТО през 1999 г. в Ниш, Югоизточна Сърбия, съобщи служител на вътрешното министерство, цитиран от Франс прес.

1000-килограмовата бомба, която не се е взривила, е била премахната от строителна площадка.

"Тя се изнася на безопасно място, за да бъде унищожена" с помощта на полицията, пожарната и медицински екип, заяви пред журналисти Лука Чаушич, служител на министерството.

Около 1300 местни жители е трябвало да бъдат евакуирани, добави той.

