Свят

Първи снимки зад решетките: Николас Мадуро показа знака на мира

Мадуро, който беше транспортиран със самолет до САЩ след мащабна военна операция в Каракас, се намира в ареста в Центъра за задържане в Бруклин вече осем месеца

Надежда Неменски Надежда Неменски

31 август 2026, 11:18
Първи снимки зад решетките: Николас Мадуро показа знака на мира
Николас Мадуро   
Източник: X

С валеният от власт президент на Венецуела Николас Мадуро се появи на снимки, публикувани в профилите му в социалните мрежи в неделя, давайки първата позната представа за него вътре в нюйоркски затвор след залавянето му от американските сили през януари.

Мадуро, който беше транспортиран със самолет до САЩ след мащабна военна операция в Каракас, се намира в ареста в Центъра за задържане в Бруклин вече осем месеца, докато е изправен пред обвинения в трафик на наркотици.

На снимките, споделени в профила на Мадуро в X, бившият диктатор носи сив спортен екип с бели маратонки и изглежда забележимо отслабнал, докато позира пред празна стена, съобщава Fox News.

Мадуро заяви, че споделя изображенията като малък подарък на надежда за семейството и поддръжниците си, уверявайки ги, че „оставаме силни, спокойни и уверени“ и че „Венецуела ще се прероди“.

„Изпращам тези снимки като малък подарък за всички мои внуци и внучки, за момчетата и момичетата и за всички благородни хора, които ни обичат“, заяви Мадуро.

„Искам да знаете, че стоим твърдо, със сърца, пълни с вашата любов, тази любов, която достига до нас, превърната в молитва, в постоянни действия, в солидарност и истинска подкрепа. Безкрайни благодарности за всяка дума, за всеки жест, за всяка благословия“, пише още той.

„Насладете се на този малък подарък с радост и надежда. Силия и аз ви прегръщаме завинаги, с души, посветени на вас, и с непокътната вяра в Бога“, добави той, визирайки съпругата си, която също беше транспортирана със самолет до Ню Йорк по свързани обвинения в трафик на наркотици.

Въпреки че Мадуро направи публикацията в неделя сутринта, времевите печати на двете снимки показват, че те са направени на 25 юни, само ден след като две големи земетресения отнеха живота на повече от 6500 души в Северна Венецуела в близост до Каракас, според Асошиейтед Прес.

Кадрите бяха публикувани само два дни след като президентът Доналд Тръмп обяви пробив в отношенията между САЩ и Венецуела, като Венецуела се съгласи да даде на САЩ мажоритарен контрол върху 65 милиарда барела петрол от резервите на страната.

Сделката отбелязва голямо развитие за американския петролен пазар, тъй като продължаващата война с Иран продължава да покачва цените на горивата по бензиностанциите.

Откакто е задържан, Мадуро прекарва голяма част от времето си в четене на Библията, според сина му Николас Мадуро Гера, който говори пред El País през май. Той добави, че бившият лидер разполага с 510 минути на месец (или 8,5 часа) за разговори с хора извън затвора, според информацията.

Очаква се Мадуро и съпругата му да застанат пред съда в Ню Йорк през юни 2027 г. И двамата са пледирали „невинни“ и са изправени пред потенциална доживотна присъда, ако съдебните заседатели ги признаят за виновни в съучастие за внос на кокаин в САЩ.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Fox News    
Николас Мадуро Венецуела САЩ Затвор Трафик на наркотици Ню Йорк Петрол Арест Доналд Тръмп Снимки от затвора
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