Мадуро и съпругата му с първо съобщение след ареста: „Силни сме и сме спокойни“

Двамата се намират в затвор в Ню Йорк, където са съдени по обвинения в наркотероризъм

29 март 2026, 19:24
Източник: БТА

С валеният от власт при американска операция във венецуелската столица Каракас Николас Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес заявиха, че се чувстват „силни и спокойни“, в първото си съобщение от момента на ареста им, предаде Франс прес.

„Ние сме добре, силни, спокойни и в постоянна молитва“, написаха бившият лидер и съпругата му в съобщение, публикувано в "Екс" от техни близки преди Страстната седмица.

„Получихме вашите съобщения, имейли, писма и молитви“, добавят те. „Всяка дума на любов, всяко изразяване на привързаност, всяка проява на подкрепа изпълва нашето сърце и ни укрепва духовно“, казват Мадуро и съпругата му.

Двамата се намират в затвор в Ню Йорк, където са съдени по обвинения в наркотероризъм. Те нямат достъп до вестници или интернет, но им е позволено да разговарят по телефон с роднини и адвокати за 15 минути, според източник, близък до двойката. Мадуро се яви на два пъти в съдебната зала в Ню Йорк. След второто му явяване в четвъртък, неговият син Николас Мадуро Гера, съобщи, че баща му се чувства добре и тренира в затвора, където има право на един час разходка всеки ден.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Николас Мадуро Силия Флорес Венецуела Арест Ню Йорк Затвор Наркотероризъм
Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

Стилияна Николова със сребро в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика

Стилияна Николова със сребро в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика

От -5 до +29 градуса: Април идва с време на крайностите

От -5 до +29 градуса: Април идва с време на крайностите

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 1 ден
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 1 ден
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 1 ден
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 1 ден
Мицкоски: Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край

Мицкоски: Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край

Свят Преди 1 час

Той заяви, че правителството няма да приеме промени в конституцията при условия, които "пряко засягат македонската идентичност, без ясна предвидимост и краен резултат от процеса"

Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

Свят Преди 1 час

Заедно с него е бил спрян и пазителят на Светите земи Франческо Йелпо, като двамата са били принудени да се върнат

Три катастрофи за по-малко от час на магистрала "Хемус" край Шумен, дете пострада

Три катастрофи за по-малко от час на магистрала "Хемус" край Шумен, дете пострада

България Преди 3 часа

От полицията призовават водачите да шофират внимателно, тъй като е възможно на места след обилния валеж да има условия за възникване на аквапланинг

Пакистан посредничи между САЩ и Иран за Близкия изток

Пакистан посредничи между САЩ и Иран за Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Пакистан се утвърждава като важен посредник между Техеран и Вашингтон, като предава послания между двете страни на фона на продължаващия конфликт

Пожар в нощен клуб в Германия, 750 души евакуирани

Пожар в нощен клуб в Германия, 750 души евакуирани

Свят Преди 3 часа

Трима души са получили медицинска помощ от екипите на спешните служби

Френската полиция арестува още двама за опита за взрив пред Bank of America в Париж

Френската полиция арестува още двама за опита за взрив пред Bank of America в Париж

Свят Преди 3 часа

Вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че мотив за осуетената атака може да е войната в Близкия изток

Още два индийски танкера преминаха през Ормузкия проток

Още два индийски танкера преминаха през Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Двата кораба - „BW TYR“ и „BW ELM“ - транспортират общо около 94 000 тона втечнен газ и вече се насочват към индийските брегове

Ким Чен-ун наблюдава тест на двигател на ракета, способна да порази континенталната част на САЩ

Ким Чен-ун наблюдава тест на двигател на ракета, способна да порази континенталната част на САЩ

Свят Преди 3 часа

Максималната мощност на двигателя е 2500 килотона, в сравнение с около 1970 килотона, отчетени при подобен тест на двигател с твърдо гориво през септември

Трайчо Трайков и германският посланик обсъдиха енергийна сигурност и контрола над цените у нас

Трайчо Трайков и германският посланик обсъдиха енергийна сигурност и контрола над цените у нас

България Преди 4 часа

В хода на разговора беше откроена ролята на енергийната свързаност като ключов фактор за устойчивостта на енергийните системи в региона и Европа

Надежда Нейнски и ръководителят на турския СтратКом обсъдиха дезинформацията в Истанбул

Надежда Нейнски и ръководителят на турския СтратКом обсъдиха дезинформацията в Истанбул

България Преди 4 часа

Надежда Нейнски и проф. Бурханеттин Дуран обсъдиха въпросите, свързани със стратегическите комуникации, противодействието на дезинформацията и развитието на сътрудничеството в областта на публичната дипломация

Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

България Преди 4 часа

Атанас и Калоян от Велико Търново са автори на онлайн приложението "ПромоМания"

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 5 часа

Те са били засечени в югоизточната част на страната

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Любопитно Преди 5 часа

Този елегантен лимонов кейк ще внесе много настроение на вашата трапеза и ще се превърне в една от онези любими рецепти, към които ще се връщате често

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт

Свят Преди 5 часа

Той е един от най-успешните специалисти в европейския футбол

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Свят Преди 5 часа

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Свят Преди 5 часа

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
1

Каква история пазят потопените църкви

sinoptik.bg
1

Сланотрън крие богатство под земята

sinoptik.bg

Луиза Григорова-Макариев показа баба си: „Тя ме отгледа“

Edna.bg

Сблъсък на амбиции покачва напрежението в The Floor

Edna.bg

Заради проблем в дясното коляно - Субименди напусна незабавано лагера на Испания

Gong.bg

Сребро за Стилияна Николова в София, Брезелиева остана шеста

Gong.bg

Андрей Гюров: Купуването на гласове не е битка само на служебния кабинет, а на обществото

Nova.bg

Подават по 500 заявления на час за компенсация за горивата

Nova.bg