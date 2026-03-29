Мадуро и съпругата му с първо съобщение след ареста: „Силни сме и сме спокойни“

С валеният от власт при американска операция във венецуелската столица Каракас Николас Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес заявиха, че се чувстват „силни и спокойни“, в първото си съобщение от момента на ареста им, предаде Франс прес.

„Ние сме добре, силни, спокойни и в постоянна молитва“, написаха бившият лидер и съпругата му в съобщение, публикувано в "Екс" от техни близки преди Страстната седмица.

„Получихме вашите съобщения, имейли, писма и молитви“, добавят те. „Всяка дума на любов, всяко изразяване на привързаност, всяка проява на подкрепа изпълва нашето сърце и ни укрепва духовно“, казват Мадуро и съпругата му.

Двамата се намират в затвор в Ню Йорк, където са съдени по обвинения в наркотероризъм. Те нямат достъп до вестници или интернет, но им е позволено да разговарят по телефон с роднини и адвокати за 15 минути, според източник, близък до двойката. Мадуро се яви на два пъти в съдебната зала в Ню Йорк. След второто му явяване в четвъртък, неговият син Николас Мадуро Гера, съобщи, че баща му се чувства добре и тренира в затвора, където има право на един час разходка всеки ден.