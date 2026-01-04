Къде е Николасито – синът на Николас Мадуро

П резидентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени при операция на САЩ, като за основание са посочени обвинения в корупция. Според съобщения, в операцията е замесен и единственият син на венецуелаския президент – Николас Мадуро Гера.

Американски представители заявиха, че Мадуро и Флорес ще се изправят пред наказателни обвинения в Съединените щати. Това привлича вниманието и към останалите членове на семейството, включително сина Николас Мадуро Гера.

Но къде е той

Статусът на Гера не е публично потвърден. В изявленията за арестите на Мадуро и Флорес американските власти не споменават сина на Мадуро. Венецуелски представители също не са предоставили официален коментар за неговото местонахождение.

Няколко медии, включително New York Post, съобщават, че Мадуро Гера е посочен в съдебни документи на САЩ заедно с родителите си. Според тези публикации, прокуратурата твърди, че той е участвал в дейности, описани в обвинителния акт.

Към момента не е ясно дали Гера остава във Венецуела или се намира извън страната.

Кой е синът на Мадуро

Синът на Мадуро, Николас Мадуро (младши) Гера, на 35 години, също е обвиняем. Той е член на Националното събрание на Венецуела и е известен като „Николасито“ или „Принцът“, според обвинителния акт.

Роден през 1990 г. от първата съпруга на Мадуро – Адриана Гера Ангуло, Николас Мадуро Гера започва да участва в наркотрафик още през 2014 г., според обвинението. Депутат в правителството на баща си, той се възприема от мнозина като наследник на движението на чавизма – социалистическата идеология, създадена от покойния президент Уго Чавес.

Гера потвърди, че баща му и първата дама са били заловени от САЩ като част от „колониална военна агресия“ с цел да се завладеят нефтените и минералните ресурси на Венецуела.

След като Николас Мадуро става президент през 2013 г., той назначава сина си за „Началник на корпуса на специалните инспектори на президентството“, според обвинителния акт. Четири години по-късно Гера е избран в Националното учредително събрание на Венецуела, а през 2021 г. става член на Националното събрание, където продължава да заема поста си.

Преди да се присъедини към правителството, Гера свири на флейта в Националната система за младежки и детски оркестри на Венецуела. Завършил е икономика във Военната национална университетска академия.

Гера и съпругата му Грисел имат две дъщери, според венецуелското издание El Estímulo.

Какво твърдят САЩ за дейността на сина на Мадуро

Според обвинителния акт, Гера е участвал в наркотрафик от 2014 г., като самолетът му „бил натоварван, понякога с помощта на въоръжени сержанти, с големи пакети, увити в тиксо, които капитанът разбирал като наркотици“. След това самолетът „можел да лети навсякъде, включително в САЩ“.

Обвинителният акт също посочва, че през 2017 г. Гера е помогнал за прехвърлянето на „стотици килограми кокаин от Венецуела към Маями“.

Около 2020 г. Гера се срещнал с двама представители на ФАРК (Революционни въоръжени сили на Колумбия) в Меделин, Колумбия, за да обсъдят „уреждане на преместването на големи количества кокаин и оръжие през Колумбия и към САЩ в рамките на следващите шест години“.