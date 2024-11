Отмениха полетите на остров Бали заради вулканично изригване

Р едица авиолинии отмениха днес полетите до и от индонезийския туристически остров Бали заради вулканични изригвания, които вдигнаха в атмосферата облаци пепел на височина около 10 километра и наложиха евакуацията на десетки хиляди души, предаде Ройтерс.

Авиокомпании „Джетстар“ и „Куонтас“ съобщиха, че спират днешните полети към Бали от съображения за сигурност заради вулканичната пепел, докато специализираните сайтове са проследяване на полети показват, че тези към острова на „Еър Ейжа“ и „Върджин“ са също отменени.

A volcano expert has revealed how long air travel is expected to be disrupted to and from Bali after Mount Lewotobi Laki-Laki erupted. https://t.co/fLqIuOSdhx pic.twitter.com/QwBptIloxQ

Бали е най-посещаваната туристическа дестинация в Индонезия.

Първото изригване на вулкана Левотоби Лаки-лаки на 3 ноември, разположен на около 800 км източно от Бали, доведе до гибелта на най-малко девет души. От тогава той изригна още няколко пъти.

Airlines in Australia, Hong Kong, India, Malaysia and Singapore cancelled flights to and from the Indonesian resort island of Bali on Wednesday, after a nearby volcano catapulted an ash tower miles into the skyhttps://t.co/IAHhuQY1TB pic.twitter.com/7u0aMn1YLu