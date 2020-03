Отлагат филмовия фестивал в Кан

Ф илмовият фестивал в Кан няма да се състои през месец май, съобщиха организаторите му в Туитър. Причината е пандемията от Ковид-19.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23