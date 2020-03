UEFA отлага Европейското по футбол за 2021 г.

УЕФА реши да отложи Европейското първенство по футбол с една година заради пандемията от коронавируса Ковид - 19, съобщи Норвежката футболна асоциация.

Новите дати за шампионата на Стария континент са 11 юни - 11 юли 2021.

BREAKING: UEFA has decided to postpone this year's European Championship until 2021 because of the ongoing coronavirus outbreak, according to the Norwegian FA. https://t.co/rJrl9QUbhX