Откриха потънал остров с размерите на Исландия край бреговете на Бразилия

И зследователи от Бразилия и Великобритания са открили, че подводно вулканично плато в югозападната част на Атлантическия океан е било тропически остров с буйна растителност преди 45 милиона години. Това съобщи порталът Live Science.

През 2018 г. учени изследваха морското дъно в район на вулканичното плато, известен като Rio Grande Rise, и откриха скали, които „изглеждали сякаш някога са били суха земя“.

