"Перфектното скривалище": Разгадаха ли мистерията на изчезването на полет MH370?

У чен твърди, че е открил „перфектното скривалище“ на полет MH370 на Малайзийските авиолинии, повече от десетилетие след изчезването му.

Винсент Лайн, учен в Университета на Тасмания, смята, че наличните доказателства за изчезването на полета сочат, че самолетът е бил умишлено вкаран в „дупка“ с дълбочина 6 000 м в хребета Broken Ridge в Индийския океан.

Лайн, който работи в Института за морски и антарктически изследвания към университета, описва Broken Ridge като „много сурова и опасна океанска среда... с тесни стръмни страни, заобиколена от масивни хребети и дълбоки дупки“. Тя е изпълнена с фини седименти - идеално място за „скриване“, което навежда на мисълта, че пилотът Захари Ахмад Шах умишлено е разбил самолета, на борда на който по това време е имало 239 души.

Лайн твърди, че повредите по крилата, клапите и флаперона на самолета са били подобни на тези, които полет 1549 на US Airways е преживял, когато капитан Чесли Съленбъргър се е включил в „контролирано скапване“ през януари 2009 г.

По-рано други също изказаха предположение, че 53-годишният пилот капитан Захари Ахмад Шах е отговорен за умишленото разбиване на MH370 в шокиращо по мащабите си убийство-самоубийство, което е извършил заради проблеми в личния си живот.

Твърди се, че Шах се е разделил със съпругата си Физа Хан и че е бил бесен, че негов роднина, опозиционният лидер Ануар Ибрахим, е получил петгодишна присъда за содомия малко преди да се качи на самолета за полета до Пекин.

Съпругата на пилота обаче гневно отрича да е имал лични проблеми, а други членове на семейството и приятели твърдят, че той е бил предан семеен човек и е обичал работата си.

И все пак Лайн твърди, че доказателствата сочат, че пилотът умишлено е разбил самолета, като казва, че те „обосновават безспорно първоначалното твърдение, основано на блестящи, умели и много внимателни анализи на щетите от отломките, направени от отличения бивш главен канадски следовател по въздушните катастрофи Лари Ванс, че MH-370 е имал гориво и работещи двигатели, когато е извършил майсторско „контролирано хвърляне“, а не катастрофа с висока скорост, при която е липсвало гориво“.

Full Story: https://t.co/pwVxM0e2pD



A decade-long mystery surrounding the disappearance of Malaysia Airlines Flight MH370 may be closer to resolution, according to new research.#MalaysiaAirlines #news pic.twitter.com/V3RRjjIn1R