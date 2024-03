Нова надежда в търсенето на изчезналия малоазийски самолет MH370

А мерикански изследовател твърди, че неговата компания разполага с технологията да локализира обречения MH370 на десетата годишнина от все още неразгаданото му изчезване.

Тони Ромео и неговата компания Deep Sea Vision за първи път направиха заглавия в световен мащаб по-рано тази година, след което твърдяха, че са открили останките от самолета на Амелия Еърхарт.

Fresh hope in hunt for MH370 as US explorer who claims he found Amelia Earhart's plane now thinks his company can finally solve mystery https://t.co/e2X25JNCJV pic.twitter.com/WYXkGBhfR9

На 8 март се навършиха 10 години от изчезването на полет 370 на Malaysia Airlines, който изчезна от радарите след излитане от Куала Лумпур. На борда е имало 239 души.

В ново интервю за 60 Minutes в Австралия, Ромео, главен изпълнителен директор на Deep Sea, каза, че вярва, че неговата компания е способна да направи пробив.

Компанията планира да изпрати един от своите подводни дронове, наречен Hugin 6000, на дъното на океана, за да търси изчезналия самолет.

„Той стига на 50 метра над морското дъно и просто се движи напред-назад, напред-назад, напред-назад“, каза Ромео пред 60 минути в неделя.

„Големи очи, които виждат всичко, което могат да видят, засмукват и съхраняват данни, връщат се на повърхността, ние пъхаме флаш устройство в него, изваждаме данните и го гледаме на компютър точно това, което е видяло.“

Той каза, че модифицираните дронове на компанията могат да претърсят четири пъти площта, покрита при предишни опити за намиране на MH370.

Запитан дали смята, че може да намери MH370, Ромео каза: „Мисля, че можем. Чувствам, че доказахме своята надеждност, доказахме своята компетентност“, каза той. „Доказахме способността си да вземем оборудване и да използваме нови техники.“

Deep Sea Visions се готви да представи предложение за търсене на малайзийското правителство.

„И вярвам, че малайзийското правителство иска отговори“, каза Ромео.

„Отказвам да повярвам, че те не искат огромен инцидент, огромна катастрофа като тази да остане неразрешена. Просто не е честно, не би било честно към семействата."

Според страницата му в LinkedIn Ромео е предприемач, който е работил в областта на недвижимите имоти в Южна Каролина, преди да основе Deep Sea Vision през 2022 г. Той е квалифициран адвокат с диплома по право от Charleston School of Law.

Ромео също е учил в училището за разузнаване на военновъздушните сили и е бивш офицер от разузнаването на ВМС на САЩ.

През януари Ромео каза пред USA Today, че търсенето на самолета на Еърхарт е отнело на него и екипа му над 100 дни.

Tony Romeo believes he could locate the wreckage of MH370.



It’s not the first missing flight he’s set his sights on - he claims he’s already found Amelia Earhart’s aeroplane, which vanished in 1937.



Watch #60Mins on @9Now: https://t.co/3pQwyuo53j pic.twitter.com/W2A1yb0ZXk