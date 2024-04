Сирия оцени действията на Иран като самозащита

С ъюзникът Иран е действал при самоотбрана с масираната атака срещу Израел през нощта нощ, която бе отговор на смъртоносен израелски удар срещу консулството на Иран в Дамаск, заяви Сирия.

„Отговорът на Иран... е легитимно право на самозащита срещу Израел", каза сирийският външен министър Фейсал Мекдад на своя ирански колега Хосейн Амир-Абдолахян по телефона, според информация на държавната информационна агенция САНА.

🔸Iran's response... is a legitimate right to self-defence" against Israel, Syrian Foreign Minister Faisal Mekdad told his Iranian counterpart Hossein Amirabdollahian by phone, according to a report published by state news agency SANA.. #Syria #Israel #Iran #IranAttackIsrael pic.twitter.com/COY8YH5d6y