Риши Сунак: Наши самолети свалиха няколко ирански щурмови дрона

Б ританският премиер Риши Сунак заяви, че британски военни самолети са свалили ирански дронове по време на снощната атака срещу Израел и призова "благоразумието да надделее", за да се избегне ескалация на конфликта, предаде Ройтерс.

British PM Rishi Sunak takes part in the global condemnation of Iran over its attack on Israel:



'This is a dangerous and unnecessary escalation which I've condemned in the strongest terms' pic.twitter.com/r4Ij0iBAZy